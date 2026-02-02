CANLI YAYIN

Katil İsrail'in ablukası kırıldı! Gazze'de Refah Sınır Kapısı açıldı: Planda bir sonraki aşama ne?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Katil İsrail'in ablukası kırıldı! Gazze'de Refah Sınır Kapısı açıldı: Planda bir sonraki aşama ne?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı kapsamında İsrail'in ablukası kırıldı. Bugün itibarıyla Gazze'yi dünyaya bağlayan Refah Sınır Kapısı açıldı.

Gazze Şeridi'nde aylardır süren yıkım, açlık ve zorla yerinden etmenin ardından Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılması, soykırım altındaki Gazze için sınırlı da olsa bir nefes alma anı olarak görülüyor.

Mısır'a bağlı devlet medyası ve AFP'nin aktardığı bilgilere göre, Refah Sınır Kapısı'nın yeniden faaliyete geçmesinin ilk günlerinde Gazze ile Mısır arasında her iki yönde 50'şer kişinin geçiş yapması planlanıyor.

GAZZE'DE REFAH SINIR KAPISI AÇILDI!

YÜZLERCE KİŞİ GAZZE'YE DÖNMEYİ BEKLİYOR

El-Kahire News'e konuşan kaynaklar, Mısır'dan Gazze'ye ve Gazze'den Mısır'a yapılacak geçişlerin deneme süreci kapsamında gerçekleştirileceğini bildirdi.

AFP muhabirlerine konuşan sınır yetkilileri ise, Mısır tarafında Gazze'ye giriş için bekleyen yüzlerce kişinin pazartesi günü sınıra ulaştığını aktardı.

Refah Sınır Kapısı, Gazze (AA)Refah Sınır Kapısı, Gazze (AA)

18 AYI AŞAN KAPANIŞ VE İŞGAL BASKISI

Refah'ın Filistin tarafı, İsrail ablukası nedeniyle 18 aydan uzun süre tamamen kapalı kaldı.

Gazze'de Ekim 2023'ten bu yana sürdürülen soykırım sırasında Refah, insani yardımların ve hasta tahliyelerinin tek çıkış kapısı olmasına rağmen fiilen devre dışı bırakıldı. Katil İsrail, Mayıs 2024'ten itibaren Refah'ın Filistin tarafı üzerinde kontrol kurdu; bu süreçte sınır çevresindeki yerleşimler yıkıma uğradı, siviller zorla tahliye edildi.

Gazze Şeridi, AAGazze Şeridi, AA

SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKÜŞTE: ON BİNLER BEKLEMEDE

Gazze'deki sağlık yetkilileri, yaklaşık 22 bin hastanın sınır kapısının tam kapasiteyle açılmasını beklediğini belirtiyor. İlk etapta 150 hasta ve refakatçisinin Mısır'a tedavi için çıkarılması öngörülüyor. Yardım kuruluşları, işgalci İsrail'in taahhüt edilen yardım girişlerine hâlâ izin vermediğini, Gazze'ye giren malzemenin hayati ihtiyacın çok altında kaldığını vurguluyor.

ATEŞKES VAR, SALDIRILAR SÜRÜYOR

Reuters'ın aktardığı resmi verilere göre, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese rağmen büyük çaplı çatışmalar sona erse de soykırımcı İsrail ateşi sonucu yüzlerce Filistinli şehit edildi.

Gazze Şeridi, EPAGazze Şeridi, EPA

Gazze'nin yüzde 50'den fazlası hâlâ işgalci İsrail kontrolünde bulunuyor; kıyı şeridine sıkıştırılan 2 milyondan fazla insan, yıkılmış binalarda veya çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Uluslararası insan hakları örgütleri, aç bırakma, toplu cezalandırma ve altyapının sistematik yok edilmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguluyor.

"SOYKIRIM" SUÇLAMALARI VE ULUSLARARASI HUKUK

Birleşmiş Milletler raportörleri, uluslararası hukukçular ve çok sayıda insan hakları kuruluşu, Gazze'de sivillerin hedef alınması, zorla yerinden etme ve yaşam koşullarının bilinçli olarak imkânsız hale getirilmesini "soykırım suçu kapsamında değerlendirilmesi gereken eylemler" olarak niteliyor.

İsrail yönetimi suçlamaları reddederken, uluslararası alanda siyasi ve askeri sorumluluk tartışmaları derinleşiyor.

TRUMP PLANI: İKİNCİ AŞAMADA ZOR SORULAR

Refah'ın açılması, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının ikinci aşaması için bir ivme olarak görülüyor.

Gazze Şeridi, AAGazze Şeridi, AA

Plan; Hamas'ın silahsızlandırılmasını, İsrail işgal güçlerinin çekilmesini ve Gazze'nin uluslararası denetim altında yeniden inşasını öngörüyor. Ancak Hamas'ın silahsızlanması, uluslararası bir istikrar gücünün rolü, Filistin Yönetimi'nin konumu ve yıkımın finansmanı gibi başlıklar hâlâ çözümsüz.

"YENİ GAZZE" TARTIŞMALARI VE BELİRSİZLİK

Trump'ın ekibi tarafından dile getirilen "Yeni Gazze" vizyonu; konutlar, sanayi bölgeleri ve altyapı projelerini içeriyor. Ancak mülkiyet hakları, savaşta evlerini ve geçim kaynaklarını kaybeden Filistinlilerin tazmini ve yeniden inşa sürecinde halkın nerede yaşayacağı soruları yanıtsız. Ktil İsrail'in hesap verip vermeyeceği ise gündeme dahi getilrilmiş değil.

Refah Sınır Kapısı, Gazze (AA)Refah Sınır Kapısı, Gazze (AA)

KIRILGAN UMUT

Refah Sınır Kapısı'nın açılması, Gazze için hayati ama kırılgan bir adım. Ablukanın gerçek anlamda sona ermesi, insani yardımın kesintisiz girişi ve uluslararası hukuka uygun bir hesap verebilirlik sağlanmadıkça, Gazze'deki insani felaketin derinleşmeye devam edeceği uyarıları yapılıyor.

Katil İsrailin ablukası yıkıldı! Refah açıldıKatil İsrailin ablukası yıkıldı! Refah açıldı KATİL İSRAİL'İN ABLUKASI YIKILDI! REFAH AÇILDI
Dışişleri’nden İsrail’in Gazze saldırılarına kınamaDışişleri’nden İsrail’in Gazze saldırılarına kınama DIŞİŞLERİ'NDEN İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARINA KINAMA
Katil İsrail’den Gazze’de katliamKatil İsrail’den Gazze’de katliam KATİL İSRAİL'DEN GAZZE'DE KATLİAM
Bakan Fidan Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile görüştü!Bakan Fidan Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile görüştü! BAKAN FİDAN SUUDİ ARABİSTANLI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ!
Gazze kasabı kirli sırlarını bantla kapattı!Gazze kasabı kirli sırlarını bantla kapattı! GAZZE KASABI KİRLİ SIRLARINI BANTLA KAPATTI!
İddia: ABDden Gazzede barış takvimiİddia: ABDden Gazzede barış takvimi İDDİA: ABD'DEN GAZZE'DE BARIŞ TAKVİMİ

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın