Katil İsrail'in ablukası kırıldı! Gazze'de Refah Sınır Kapısı açıldı: Planda bir sonraki aşama ne?
ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı kapsamında İsrail'in ablukası kırıldı. Bugün itibarıyla Gazze'yi dünyaya bağlayan Refah Sınır Kapısı açıldı.
Gazze Şeridi'nde aylardır süren yıkım, açlık ve zorla yerinden etmenin ardından Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılması, soykırım altındaki Gazze için sınırlı da olsa bir nefes alma anı olarak görülüyor.
Mısır'a bağlı devlet medyası ve AFP'nin aktardığı bilgilere göre, Refah Sınır Kapısı'nın yeniden faaliyete geçmesinin ilk günlerinde Gazze ile Mısır arasında her iki yönde 50'şer kişinin geçiş yapması planlanıyor.
YÜZLERCE KİŞİ GAZZE'YE DÖNMEYİ BEKLİYOR
El-Kahire News'e konuşan kaynaklar, Mısır'dan Gazze'ye ve Gazze'den Mısır'a yapılacak geçişlerin deneme süreci kapsamında gerçekleştirileceğini bildirdi.
AFP muhabirlerine konuşan sınır yetkilileri ise, Mısır tarafında Gazze'ye giriş için bekleyen yüzlerce kişinin pazartesi günü sınıra ulaştığını aktardı.
18 AYI AŞAN KAPANIŞ VE İŞGAL BASKISI
Refah'ın Filistin tarafı, İsrail ablukası nedeniyle 18 aydan uzun süre tamamen kapalı kaldı.
Gazze'de Ekim 2023'ten bu yana sürdürülen soykırım sırasında Refah, insani yardımların ve hasta tahliyelerinin tek çıkış kapısı olmasına rağmen fiilen devre dışı bırakıldı. Katil İsrail, Mayıs 2024'ten itibaren Refah'ın Filistin tarafı üzerinde kontrol kurdu; bu süreçte sınır çevresindeki yerleşimler yıkıma uğradı, siviller zorla tahliye edildi.
SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKÜŞTE: ON BİNLER BEKLEMEDE
Gazze'deki sağlık yetkilileri, yaklaşık 22 bin hastanın sınır kapısının tam kapasiteyle açılmasını beklediğini belirtiyor. İlk etapta 150 hasta ve refakatçisinin Mısır'a tedavi için çıkarılması öngörülüyor. Yardım kuruluşları, işgalci İsrail'in taahhüt edilen yardım girişlerine hâlâ izin vermediğini, Gazze'ye giren malzemenin hayati ihtiyacın çok altında kaldığını vurguluyor.
ATEŞKES VAR, SALDIRILAR SÜRÜYOR
Reuters'ın aktardığı resmi verilere göre, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese rağmen büyük çaplı çatışmalar sona erse de soykırımcı İsrail ateşi sonucu yüzlerce Filistinli şehit edildi.