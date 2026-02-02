Katil İsrail'in ablukası kırıldı! Gazze'de Refah Sınır Kapısı açıldı: Planda bir sonraki aşama ne?

Gazze Şeridi'nde aylardır süren yıkım, açlık ve zorla yerinden etmenin ardından Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılması, soykırım altındaki Gazze için sınırlı da olsa bir nefes alma anı olarak görülüyor.

Mısır'a bağlı devlet medyası ve AFP'nin aktardığı bilgilere göre, Refah Sınır Kapısı'nın yeniden faaliyete geçmesinin ilk günlerinde Gazze ile Mısır arasında her iki yönde 50'şer kişinin geçiş yapması planlanıyor.

YÜZLERCE KİŞİ GAZZE'YE DÖNMEYİ BEKLİYOR

El-Kahire News'e konuşan kaynaklar, Mısır'dan Gazze'ye ve Gazze'den Mısır'a yapılacak geçişlerin deneme süreci kapsamında gerçekleştirileceğini bildirdi.

AFP muhabirlerine konuşan sınır yetkilileri ise, Mısır tarafında Gazze'ye giriş için bekleyen yüzlerce kişinin pazartesi günü sınıra ulaştığını aktardı.