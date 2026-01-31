Katil İsrail’den Gazze’de katliam! Sivillerin kaldığı çadırlar hedef alındı: 37 ölü
Katil İsrail, son 24 saatte Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerinde aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu sivillerin kaldığı çadırlara İHA saldırıları düzenledi. Saldırı sonucu 37 Filistinli yaşamını yitirdi.
Gazze Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 32 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Katil İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi.
Terör ordusu, güneydeki Han Yunus kentinde yer alan Esda bölgesindeki yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırı insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldı.
Nasır Hastanesi'ndeki sağlık görevlileri, saldırıda aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını aktardı.
Gazze kentinin batısındaki Rimal Mahallesi'nde bir apartman dairesini hedef alan İsrail savaş uçaklarının saldırısında ise üçü çocuk, ikisi kadın 5 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde İsrail ordusu tarafından açılan ateş sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
POLİS MERKEZİ BOMBALANDI
Açıklamaya göre ayrıca İsrail, Han Yunus ve Gazze'nin kuzeyindeki saldırıların ardından Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde polis merkezini hedef aldı.
Merkeze düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre,13 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail ordusunun ayrıca, Gazze kentinin batısındaki Nasır Mahallesi'nde bir eve düzenlediği İHA saldırısında ilk belirlemelere göre 3 Filistinli hayatını kaybetti.