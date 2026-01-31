Katil İsrail’den Gazze’de katliam! Sivillerin kaldığı çadırlar hedef alındı: 37 ölü

Fotoğraf (AA) Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesinde bir apartmana düzenlenen bombalı saldırıda bazı Filistinliler yaralandı. Kentin kuzeybatısındaki Cela Caddesine ve Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampının doğusuna iki hava saldırısı düzenlendi; hiçbir yaralanma bildirilmedi. İsrail saldırılarının ardından Gazze'deki hastanelere getirilen 3 Filistinlinin ölümüne ilişkin ayrıntı verilmedi.

Fotoğraf (AA) İSRAİL'İN DÜN GAZZE ŞERİDİ'NE SALDIRILARINDA 5 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ İsrail ordusu, dün Gazze Şeridi'nin orta kesiminde El-Magazi Mülteci Kampı'ndaki Ebu Namus Kavşağı'nda bir grup Filistinliyi hedef aldı. Saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı. Bir başka bir olayda ise İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde düzenlediği hava saldırısında 3 Filistinliyi öldürdü.