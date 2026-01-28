Kirli sırlarını bantla kapattı: Gazze kasabı Netanyahu’nun telefonundaki gizemli ayrıntı dünya gündeminde!

Gazze’deki saldırılarıyla tepki çeken İsrail Başbakanı Netanyahu’nun telefon kamerasını bantla kapatması dünya gündemine oturdu. Milyar dolarlık siber güvenlik yatırımlarına rağmen alınan bu ilkel önlem, “Netanyahu ne saklıyor?” sorusunu beraberinde getirirken, küresel çapta görsel casusluk ve dijital güvenlik tartışmalarını da alevlendirdi.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bir telefon görüşmesi sırasında objektiflere yansıyan görüntüsü, küresel çapta siber güvenlik tartışmalarını alevlendirdi. Teknolojiye milyarlarca dolar yatırım yapan İsrail'in, basit bir bantla önlem alması "Kapalı kapılar ardında ne oluyor?" sorusunu akıllara getirirken, eli kanlı liderin görsel casusluktan duyduğu büyük korkuyu da gözler önüne serdi. NETANYAHU TELEFON KAMERASINI NEDEN BANTLADI? MİLYAR DOLARLIK TEKNOLOJİYE KARŞI BASİT BANT Gazze kasabı Netanyahu, geçtiğimiz pazartesi günü gerçekleştirdiği bir telefon görüşmesi sırasında kameralara yansıdı. Ancak dünya kamuoyunun dikkatini çeken Netanyahu'nun kendisi değil, elinde tuttuğu cihazdaki çarpıcı detay oldu. Telefonun kamera kısmının üzerinde küçük ve basit bir bant yapıştırılmıştı. Milyar dolarlık siber güvenlik sistemlerine ve teknolojik altyapıya sahip olan İsrail'in başındaki ismin, görsel casusluğa karşı böylesine ilkel bir yönteme başvurması şaşkınlık yarattı.

foto:ahaber.com.tr UZMANLAR UYARDI: "FARKLI BİR DURUM VAR" Söz konusu görüntünün bir şov olup olmadığı tartışılırken, güvenlik uzmanları meselenin ciddiyetine dikkat çekti. Akademisyen – Siyaset Bilimci Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, "Bu Netanyahu'nun daimi kullandığı telefon mudur bilmiyoruz ama şov amacı taşımıyor, burada farklı bir durum var. Bunu bir casus yazılımı engelleme çabası olarak yorumlayabiliriz. Karşı tarafın yahut iletişimi sağlayan şebekenin kayıt yapmasını engellemek ve siber saldırılardan korunmak amacıyla bant yapıştırmayı tercih etmiş olabilirler. Özellikle bölgedeki çağrı cihazı ve telsiz patlamaları hatırlandığında, bunun bir benzerinin telefona aktarılma ihtimaline karşı alınmış bir önlem olduğu söylenebilir" sözleriyle durumu aktardı.