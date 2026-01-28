Haberler Gündem Haberleri Bakan Fidan Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile görüştü! Gündemde Gazze var

Giriş Tarihi: 28 Ocak 2026 14:36 Son Güncelleme: 28 Ocak 2026 15:08

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan’ ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler, Gazze barış planının uygulanması ile bölgesel diğer konular ele alındı.