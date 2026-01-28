CANLI YAYIN

Bakan Fidan Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile görüştü! Gündemde Gazze var

Bakan Fidan Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile görüştü! Gündemde Gazze var

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan’ ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler, Gazze barış planının uygulanması ile bölgesel diğer konular ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefonda görüştü.

HANGİ KONULAR MASADA?
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler, Gazze barış planının uygulanması ile diğer bölgesel konular ele alındı.

