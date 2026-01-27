Siyonist basından iddia: ABD'den Gazze'de barış takvimi
Washington yönetiminin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının ikinci aşaması kapsamında Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze'nin yeniden inşasına ilişkin takvim içeren bir belge sunacağı ileri sürüldü.
İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre, Washington yönetimi önümüzdeki günlerde İsrail ve Hamas'a sunacağı belgeyle süreci ayrıntılı bir şekilde açıklayacak.
ABD'nin sunacağı belgeye göre, İsrail sınır geçişlerinin açılmasına ve Gazze Şeridi'nin yeniden inşasına izin verecek, eş zamanlı olarak Hamas'a silahlarını çok uluslu güce teslim etmesi için birkaç haftalık süre tanınacak, Hamas'ın süreye riayet etmemesi durumunda İsrail tekrar saldırıya geçebilecek.
ABD'DEN KATİL MÜTTEFİKİNE KIYAK: ÖNCE İSRAİL
Washington yönetimi tarafından Gazze Şeridi'nin yeniden inşası ve Hamas'ın silahsızlandırılmasına ilişkin takvim önce İsrail'in, ardından Hamas'ın onayına sunulduktan sonra yürürlüğe girecek.
Birkaç gün içinde sunulacağı iddia edilen belgeye ilişkin Washington ve Tel Aviv yönetimlerinden resmi bir açıklama yapılmadı.
REFAH'IN AÇILMASI BEKLENİYOR
Gazze Şeridi'ndeki son İsrailli esir Ran Gvili'nin cesedine ulaşılmasının ardından Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın kısmi olarak açılması bekleniyor.
İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, Refah'ın geçişlere birkaç gün içerisinde açılacağı kaydedildi.
Haberde, AB Refah Sınır Yardım Misyonu'nun (EUBAM Refah) yerel Filistinli personelle birlikte bölgede bulunduğunu, yerel personelin giriş-çıkış yapanların pasaportlarına Filistin yönetimi mührünü basmakla görevli olduğunu aktardı.
KATİL İSRAİL'DEN ONAY ALAN GİRECEK
Sınır geçişinin dışında İsrailli güvenlik yetkililerinin bir tarama koridoru kuracağı belirtilen haberde, İsrail işgal güçleri tarafından fiziksel bir denetim yerine güvenlik personelinin denetleme ve gözlem faaliyetinde bulunacağı, ilk etapta günde tahmini 100-150 kişinin Gazze'ye giriş-çıkışına izin verileceği ifade edildi.
Haberde, İsrail'in Mısır'dan her gün sınırdan geçmek isteyenlerin listesini alacağı, listenin İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet'in (Şabak) kontrolüne tabi tutulacağı ve geçişine onay verilenlerin ertesi gün sınırdan geçmesine izin verileceği belirtildi.
Tel Aviv yönetimi, Gazze'deki son İsrailli esirin cesedini arama çalışmalarının sona ermesinin ardından Refah'ın kısmi olarak açılmasına izin vereceğini açıklamış, Gazze'deki son esir Ran Gvili'nin cesedi 26 Ocak'ta bulunmuştu.