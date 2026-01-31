Dışişleri’nden İsrail’in Gazze saldırılarına sert kınama: Ateşkes ihlalleri barış sürecini tehdit ediyor

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırıların Gazze'de sükûnet ve istikrarın tesisine yönelik uluslararası çabaları tehdit ettiği vurgulandı.

(FOTO: AA )

Açıklamada, Gazze'deki barış sürecinin yeni bir aşamaya geldiği bir dönemde düzenlenen saldırıların, İsrail'in bölgede barış istemediğini bir kez daha ortaya koyduğu ifade edildi. İsrail'in, ateşkesin korunması ve insani yardımların Gazze'ye engelsiz biçimde ulaştırılması başta olmak üzere, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla kabul edilen Barış Planı'nın tüm hükümlerine uymasının sağlanması gerektiği yinelendi.

(FOTO: AA )

Dışişleri Bakanlığı, uluslararası toplumun barış sürecinin ilerletilmesi yönündeki sorumluluğunu yerine getirmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamaları şöyle: "İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bugün (31 Ocak) gerçekleştirdiği saldırıları ve sürdürdüğü ateşkes ihlallerini şiddetle kınıyoruz. Gazze'deki barış sürecinin yeni bir aşamaya geldiği bir dönemde gerçekleştirilen bu saldırılar Gazze'de sükunet ve istikrarın tesisine yönelik uluslararası çabaları tehdit etmekte; İsrail'in bölgede barış istemediğini bir kere daha göstermektedir. İsrail'in, ateşkesin korunması ve insani yardımların Gazze'ye engelsiz biçimde ulaştırılması başta olmak üzere, BM Güvenlik Konseyi kararıyla kabul edilen Barış Planı'nın tüm hükümlerine uymasının sağlanması gerektiğini yineliyoruz. Uluslararası toplumun, barış sürecinin ilerletilmesi yönündeki sorumluluğunu yerine getirmesi önem taşımaktadır."