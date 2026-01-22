Trump’ın Barış Kurulu’nda imzalar bugün! Türkiye’yi temsilen Hakan Fidan katılıyor

Davos’ta diplomasi trafiği zirve yaptı. ABD Başkanı Donald Trump’ın küresel krizleri çözme iddiasıyla kurduğu ve uluslararası dengeleri sarsan “Barış Kurulu” için bugün imzalar atılıyor. Dünya Ekonomik Forumu kapsamında düzenlenecek törene çok sayıda ülke lideri ve üst düzey temsilci katılırken, Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil edecek.

Bugün düzenlenecek imza töreniyle birlikte Barış Kurulu'nun resmî tüzüğü yürürlüğe girecek. Trump'ın "küresel barışı yeniden şekillendirecek yapı" olarak tanımladığı kurul, yalnızca tek bir kriz bölgesiyle sınırlı kalmayacak; dünyanın farklı coğrafyalarındaki çatışmalar için yeni bir karar ve arabuluculuk mekanizması oluşturmayı hedefliyor. Törenin ardından kurulun ilk yol haritasının ve öncelikli gündem maddelerinin de açıklanması bekleniyor. TÜRKİYE MASADA: HAKAN FİDAN İMZA TÖRENİNDE Türkiye, Barış Kurulu'nun kurucu sürecinde en dikkat çeken aktörlerden biri olarak öne çıkıyor. İmza töreninde Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil edecek. Ankara'nın, özellikle bölgesel krizlerde aktif diplomasi yürütme kapasitesi ve arabuluculuk deneyimi nedeniyle kurul içinde kilit bir rol üstlenmesi bekleniyor. Bu katılım, Türkiye'nin küresel barış mimarisinde söz sahibi olma iddiasını bir kez daha ortaya koyuyor.