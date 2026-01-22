Trump’ın Barış Kurulu’nda imzalar bugün! Türkiye’yi temsilen Hakan Fidan katılıyor
Davos’ta diplomasi trafiği zirve yaptı. ABD Başkanı Donald Trump’ın küresel krizleri çözme iddiasıyla kurduğu ve uluslararası dengeleri sarsan “Barış Kurulu” için bugün imzalar atılıyor. Dünya Ekonomik Forumu kapsamında düzenlenecek törene çok sayıda ülke lideri ve üst düzey temsilci katılırken, Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil edecek.
Bugün düzenlenecek imza töreniyle birlikte Barış Kurulu'nun resmî tüzüğü yürürlüğe girecek. Trump'ın "küresel barışı yeniden şekillendirecek yapı" olarak tanımladığı kurul, yalnızca tek bir kriz bölgesiyle sınırlı kalmayacak; dünyanın farklı coğrafyalarındaki çatışmalar için yeni bir karar ve arabuluculuk mekanizması oluşturmayı hedefliyor.
Törenin ardından kurulun ilk yol haritasının ve öncelikli gündem maddelerinin de açıklanması bekleniyor.
TÜRKİYE MASADA: HAKAN FİDAN İMZA TÖRENİNDE
Türkiye, Barış Kurulu'nun kurucu sürecinde en dikkat çeken aktörlerden biri olarak öne çıkıyor. İmza töreninde Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil edecek. Ankara'nın, özellikle bölgesel krizlerde aktif diplomasi yürütme kapasitesi ve arabuluculuk deneyimi nedeniyle kurul içinde kilit bir rol üstlenmesi bekleniyor.
Bu katılım, Türkiye'nin küresel barış mimarisinde söz sahibi olma iddiasını bir kez daha ortaya koyuyor.
KİMLER KATILIYOR? LİSTEDE SÜRPRİZ İSİMLER VAR
Barış Kurulu'na katılması beklenen isimler arasında dünya siyasetinin en tartışmalı ve etkili liderleri de bulunuyor. Trump'ın davetiyle;
- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,
- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu,
- Macaristan Başbakanı Viktor Orban,
Orta Doğu'dan ve Körfez bölgesinden çok sayıda lider ve üst düzey temsilci kurulda yer almayı kabul eden isimler arasında gösteriliyor.
Yaklaşık 50 ülkeye davet gönderildiği, bunlardan 35'inin sürece olumlu yanıt verdiği ifade ediliyor.
1 MİLYAR DOLARLIK ÜYELİK, KÜRESEL TARTIŞMA
Kurulun en çok konuşulan yönlerinden biri ise kalıcı üyelik için belirlenen 1 milyar dolarlık bedel. Bu rakam, Barış Kurulu'nun klasik uluslararası yapılardan farklı olarak yüksek bütçeli ve elit bir yapı olarak tasarlandığını gösteriyor.
Trump cephesi, bu modelin kurula hız, esneklik ve etkinlik kazandıracağını savunurken, eleştirmenler ise yapının Birleşmiş Milletler'e alternatif bir güç merkezi haline gelmesinden endişe ediyor.
UKRAYNA, GAZZE VE ÖTESİ: GÜNDEM GENİŞ
Kurul ilk etapta Gazze'nin yeniden inşası için planlanmış olsa da, tüzükte yapılan düzenlemelerle yetki alanı çok daha geniş bir coğrafyaya yayılıyor. Ukrayna savaşı, Orta Doğu'daki gerilimler ve büyük güçler arasındaki rekabet, kurulun masasında yer alması beklenen başlıca başlıklar arasında.
Trump'ın, imza töreninin ardından bazı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi ve özellikle Ukrayna dosyasına dair mesajlar vermesi bekleniyor.
DAVOS'TA YENİ BİR DÖNEM Mİ BAŞLIYOR?
Bugün atılacak imzalarla birlikte Barış Kurulu resmen hayata geçerken, Davos'ta gözler Trump'ın atacağı adımlara çevrilmiş durumda. Kurulun gerçekten küresel barışa katkı mı sunacağı, yoksa yeni bir güç ve nüfuz mücadelesinin aracı mı olacağı önümüzdeki dönemde netleşecek.