ABD basınından flaş Gazze ateşkesi iddiası! Planın detayları ortaya çıktı: Türkiye görev gücünde yer alacak mı?

WSJ'nin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Trump yönetimi Gazze planının 2. aşamasını devreye sokmaya hazırlanıyor. Buna göre ABD, bombalarla yerle bir edilen Gazze'yi geçici olarak yönetecek 15 kişilik Filistinli teknokrat komitesini bugün açıklayacak. Bu komite; altyapı, temizlik, eğitim ve temel kamu hizmetlerinden sorumlu olacak.

ABD'li yetkililer, ateşkesin – tüm ihlallere rağmen – sürmesi ve esir sürecinde gelinen nokta nedeniyle artık çatışmayı dondurmanın ötesine geçilerek yönetim ve yeniden inşa safhasına geçilebileceğini savundu.