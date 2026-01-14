ABD basınından flaş Gazze ateşkesi iddiası! Planın detayları ortaya çıktı: Türkiye görev gücünde yer alacak mı?

CANLI YAYIN

ahaber.com.tr Haber Merkezi
ABD merkezli The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Gazze’de kırılgan ateşkesin ardından sürecin “ikinci aşamasına" bugün geçileceğini iddia etti. Haberde, geçici bir yönetim modeli, uluslararası bir görev gücü ve Gazze’nin yeniden inşası gündeme gelirken, ateşkesi defalarca ihlal eden İsrail işgal güçlerine dair ciddi endişelere de dikkat çekildi.

WSJ'nin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Trump yönetimi Gazze planının 2. aşamasını devreye sokmaya hazırlanıyor. Buna göre ABD, bombalarla yerle bir edilen Gazze'yi geçici olarak yönetecek 15 kişilik Filistinli teknokrat komitesini bugün açıklayacak. Bu komite; altyapı, temizlik, eğitim ve temel kamu hizmetlerinden sorumlu olacak.

ABD'li yetkililer, ateşkesin – tüm ihlallere rağmen – sürmesi ve esir sürecinde gelinen nokta nedeniyle artık çatışmayı dondurmanın ötesine geçilerek yönetim ve yeniden inşa safhasına geçilebileceğini savundu.

ULUSLARARASI GÖREV GÜCÜ GÜNDEMDE: TÜRKİYE MASADA MI?

WSJ'ye göre planın en kritik başlıklarından biri, Gazze'de düzeni sağlamak üzere oluşturulması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü (ISF). Henüz hangi ülkelerin bu görev gücünde yer alacağı netleşmiş değil.

Ancak bölgesel denklemler, Türkiye'nin hem insani yardım kapasitesi, hem diplomatik ağırlığı, hem de Gazze konusundaki aktif tutumu nedeniyle olası senaryolarda adının kulislerde konuşulmasına yol açıyor. Habere göre İsrail'in karşı çıkacağı bazı ülkeler nedeniyle ABD yönetimi şimdilik bu konuda resmi bir açıklama yapmış değil.

İSRAİL ATEŞKESİ İHLAL EDİYOR: SAHADAKİ GERÇEKLER KAYGI VERİCİ

Sürecin önündeki en büyük engellerden biri İsrail işgal güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi. Gazze'de hava saldırıları, yıkımlar ve sivil altyapıya yönelik müdahalelerin sürmesi, planın sahada uygulanabilirliğini tartışmalı hale getiriyor.

Uluslararası insan hakları kuruluşlarının verilerine göre, İsrail işgal güçlerinin saldırıları binlerce Filistinli sivilin hayatını kaybetmesine, yüz binlercesinin ise yerinden edilmesine yol açtı.

HAMAS SİLAHSIZLANMADI AMA SAHADA BELİRLEYİCİ

ABD ve İsrail cephesi, sürecin ilerlemesi için Hamas'ın silah bırakmasını şart koşuyor. Ancak Filistin direniş örgütü Hamas, Gazze'de sahadaki etkisini tamamen kaybetmiş değil.

WSJ'ye konuşan eski ve mevcut ABD'li yetkililer, Hamas'ın askeri olarak zayıflatılmasına rağmen Gazze'de hâlâ caydırıcı ve belirleyici bir güç olduğunu kabul ediyor.

NETANYAHU YÖNETİMİ KÖŞEYE SIKIŞIYOR

Haberde, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze'nin geleceğine dair net bir plan ortaya koymaktan kaçındığına dikkat çekildi. Netanyahu, bir yandan Filistin Yönetimi'nin Gazze'de rol almasına karşı çıkarken, diğer yandan uluslararası güçlerin sorumluluk üstlenmesini savunuyor.

Ancak İsrail'in yürüttüğü ve on binlerce sivilin hayatını kaybettiği, şehirlerin harabeye döndüğü soykırım, Tel Aviv yönetimini uluslararası alanda giderek daha fazla yalnızlaştırıyor.

ABD'NİN 'RİVİERA GAZZE' PLANI GERÇEKÇİ Mİ?

Trump yönetiminin hedefi, Gazze'yi önce yaşanabilir ve güvenli bir alana dönüştürmek, ardından Orta Doğu'da bir "yüksek teknoloji rivyerası" inşa etmek. Planın mimarları arasında Trump'ın Orta Doğu temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner yer alıyor.

Ancak WSJ, sahadaki yıkımın boyutu, İsrail'in saldırgan tutumu ve ateşkes ihlalleri nedeniyle bu hedeflerin kağıt üzerinde kaldığı yorumlarına geniş yer verdi.

