Katil İsrail Gazze'yi ateşkese rağmen yerle bir ediyor! Cani planı ABD basını yazdı

Yaklaşık iki ay önce katil İsrail ile Filistin direniş örgütü Hamas arasında imzalanan ateşkes anlaşması, Gazze'de yaşayan Filistinlilere, bölgenin büyük bölümünü harabeye çeviren iki yıllık yıkıcı İsrail soykırımının ardından bir nebze olsun nefes alma umudu sunmuştu.

New York Times'ın Planet Labs'e ait uydu görüntülerine dayanan analizine göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail Gazze'de 2 bin 500'den fazla binayı yıktı. İsrail, bu yıkımların tünelleri ve bubi tuzaklı evleri imha etmeye yönelik olduğunu savunuyor.

Ateşkesin başlamasından bu yana gerçekleştirilen yıkımların büyük bölümü de bu İsrail kontrolündeki alanlarda meydana geldi.

Aynı ayın başında varılan ateşkes anlaşması kapsamında İsrail işgal güçleri, Gazze içinde üzerinde mutabık kalınan bir sınırın gerisine çekilmişti. Katil İsrail'in yayımladığı haritalarda "sarı çizgi" ile gösterilen bu sınırın ardından, Gazze Şeridi'nin yaklaşık yarısı İsrail'in kontrolünde kalmıştı.

İsrail'in eylemleri sahada böyle görünüyor: Ateşkesin yürürlükte olduğu 30 Ekim gecesine ait bir video, Gazze kentinin Şucaiyye Mahallesi'nin İsrail işgal güçlerinin kontrolü altındaki bir bölümünde geniş çaplı, kontrollü bir yıkımı gözler önüne seriyor.

Ateşkesten kısa süre sonra çekilen uydu görüntülerinde, sarı çizgi boyunca uzanan Şucaiyye Mahallesi'nde sağlam yapı kümeleri net biçimde görülüyordu. Aylar sonra çekilen görüntüler ise bu bölgenin büyük ölçüde çorak bir araziye dönüştüğünü gösteriyor.

Ancak uydu görüntüleri, sarı çizginin ötesinde, fiilen Hamas kontrolü altındaki bölgelerde de düzinelerce binanın yok edildiğini ortaya koyuyor. Oysa İsrail işgal güçleri, bu alanlarda operasyonlarını durdurmayı kabul etmişti.

Görüntüler, bazı binaların sarı çizginin 270 metre ötesinde dahi yıkıldığını ortaya koyuyor. Bu yapıların birçoğunun, iki yıllık İsrail bombardımanı sırasında zaten ağır hasar almış olduğu düşünülüyor.

Birleşmiş Milletler'in değerlendirmesine göre, 11 Ekim itibarıyla Gazze'deki yapıların yüzde 80'inden fazlası hasar görmüş ya da tamamen yıkılmıştı. Bu binalarda yaşayan insanların, art arda verilen tahliye emirleri ve şiddetli çatışmalar nedeniyle yerlerinden edildiği tahmin ediliyor.