CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Katil İsrail Gazze'yi ateşkese rağmen yerle bir ediyor! Cani planı ABD basını yazdı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

ABD merkezli New York Times'ın analizine göre, İsrail, ateşkesin başlamasından bu yana Gazze'de 2 bin 500'den fazla yapıyı yok etti.

Katil İsrail Gazze'yi ateşkese rağmen yerle bir ediyor! Cani planı ABD basını yazdı

Yaklaşık iki ay önce katil İsrail ile Filistin direniş örgütü Hamas arasında imzalanan ateşkes anlaşması, Gazze'de yaşayan Filistinlilere, bölgenin büyük bölümünü harabeye çeviren iki yıllık yıkıcı İsrail soykırımının ardından bir nebze olsun nefes alma umudu sunmuştu.

Ancak yıkım durmadı.

Katil İsrail Gazze'yi ateşkese rağmen yerle bir ediyor! Cani planı ABD basını yazdı

New York Times'ın Planet Labs'e ait uydu görüntülerine dayanan analizine göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail Gazze'de 2 bin 500'den fazla binayı yıktı. İsrail, bu yıkımların tünelleri ve bubi tuzaklı evleri imha etmeye yönelik olduğunu savunuyor.

Katil İsrail Gazze'yi ateşkese rağmen yerle bir ediyor! Cani planı ABD basını yazdı

ATEŞKES SÜRERKEN GECE YIKIMI

İsrail'in eylemleri sahada böyle görünüyor: Ateşkesin yürürlükte olduğu 30 Ekim gecesine ait bir video, Gazze kentinin Şucaiyye Mahallesi'nin İsrail işgal güçlerinin kontrolü altındaki bir bölümünde geniş çaplı, kontrollü bir yıkımı gözler önüne seriyor.

Aynı ayın başında varılan ateşkes anlaşması kapsamında İsrail işgal güçleri, Gazze içinde üzerinde mutabık kalınan bir sınırın gerisine çekilmişti. Katil İsrail'in yayımladığı haritalarda "sarı çizgi" ile gösterilen bu sınırın ardından, Gazze Şeridi'nin yaklaşık yarısı İsrail'in kontrolünde kalmıştı.

Ateşkesin başlamasından bu yana gerçekleştirilen yıkımların büyük bölümü de bu İsrail kontrolündeki alanlarda meydana geldi.

Katil İsrail Gazze'yi ateşkese rağmen yerle bir ediyor! Cani planı ABD basını yazdı

HAMAS KONTROLÜNDEKİ BÖLGELERDE DE YIKIM

Ancak uydu görüntüleri, sarı çizginin ötesinde, fiilen Hamas kontrolü altındaki bölgelerde de düzinelerce binanın yok edildiğini ortaya koyuyor. Oysa İsrail işgal güçleri, bu alanlarda operasyonlarını durdurmayı kabul etmişti.

Ateşkesten kısa süre sonra çekilen uydu görüntülerinde, sarı çizgi boyunca uzanan Şucaiyye Mahallesi'nde sağlam yapı kümeleri net biçimde görülüyordu. Aylar sonra çekilen görüntüler ise bu bölgenin büyük ölçüde çorak bir araziye dönüştüğünü gösteriyor.

Katil İsrail Gazze'yi ateşkese rağmen yerle bir ediyor! Cani planı ABD basını yazdı

Görüntüler, bazı binaların sarı çizginin 270 metre ötesinde dahi yıkıldığını ortaya koyuyor. Bu yapıların birçoğunun, iki yıllık İsrail bombardımanı sırasında zaten ağır hasar almış olduğu düşünülüyor.

Birleşmiş Milletler'in değerlendirmesine göre, 11 Ekim itibarıyla Gazze'deki yapıların yüzde 80'inden fazlası hasar görmüş ya da tamamen yıkılmıştı. Bu binalarda yaşayan insanların, art arda verilen tahliye emirleri ve şiddetli çatışmalar nedeniyle yerlerinden edildiği tahmin ediliyor.

Katil İsrail Gazze'yi ateşkese rağmen yerle bir ediyor! Cani planı ABD basını yazdı

"TÜM MAHALLELER DÜZLENİYOR"

Gazze'deki birçok Filistinli ise İsrail'in, burada yaşamış ya da mülk sahibi olmuş insanları dikkate almadan tüm mahalleleri dümdüz ettiğini belirtiyor. Tünel ağının büyüklüğü göz önüne alındığında, İsrail'in tüm bu yapıları sökmeye çalışması hâlinde, Gazze'de ayakta kalan az sayıdaki binanın da tehlikeye gireceğinden endişe ediyorlar.

Şucaiyye'de yaşarken zorla yerinden edilen 35 yaşındaki Niveen Nofal, mahallesinin yerle bir edildiğini öğrenmenin kendisinde derin bir kayıp hissi yarattığını söylüyor:

"Umutlarımız ve hayallerimiz moloz yığınlarına dönüştü."

Katil İsrail Gazze'yi ateşkese rağmen yerle bir ediyor! Cani planı ABD basını yazdı

UYDU GÖRÜNTÜLERİ: HARİTADAN SİLİNEN ALANLAR

Devam eden yıkımın ölçeği çarpıcı. Doğu Gazze genelinde, İsrail kontrolündeki bölgelerde çekilen uydu görüntüleri, ateşkesten bu yana tüm mahalle bloklarının, tarım arazilerinin ve seraların tamamen yok edildiğini gösteriyor.

Katil İsrail Gazze'yi ateşkese rağmen yerle bir ediyor! Cani planı ABD basını yazdı

Gazze merkezli siyasi analist Muhammed el-Astal, durumu şöyle özetliyor:

"İsrail, tüm bölgeleri haritadan siliyor. İsrail işgal güçleri önüne gelen her şeyi yok ediyor: evleri, okulları, fabrikaları, sokakları. Bunun hiçbir güvenlik gerekçesi yok."

Katil İsrail Gazze'yi ateşkese rağmen yerle bir ediyor! Cani planı ABD basını yazdı

ATEŞKES METNİYLE ÇELİŞKİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze soykırımını sona erdirmeye yönelik 20 maddelik planı, ateşkesin temelini oluşturmuş ve bu planda "tüneller ve silah üretim tesisleri dâhil olmak üzere tüm askerî, terör ve saldırı altyapısının yok edileceği" belirtilmişti. Ancak İsrail ve Hamas aynı zamanda "hava ve topçu bombardımanı dâhil tüm askerî operasyonların askıya alınması" konusunda da anlaşmıştı.

Eski bir İsrailli askerî yetkili, yıkımların kapsamını sorguluyor:

"Bu mutlak bir yıkım. Seçici bir yıkım değil, her şey yok ediliyor."

Katil İsrail Gazze'yi ateşkese rağmen yerle bir ediyor! Cani planı ABD basını yazdı

"ATEŞKES İHLAL EDİLİYOR"

Katar'da bulunan üst düzey Hamas yetkilisi Hüsam Bedran, İsrail'in yıkımlarının ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini savundu:

"Anlaşma muğlak değil, çok açık. İnsanların evlerini ve mülklerini yok etmek yasak. Bunlar düşmanca eylemler."

Mobil uygulamalarımızı indirin