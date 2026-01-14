Katil İsrail'den Gazze'ye hava ve topçu saldırıları!

İsrail işgal güçleri, Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerinde hava ve topçu saldırıları düzenledi.

Katil İsrail, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını ihlale devam ediyor.



Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail işgal güçleri, güneydeki Refah kentinde konuşlandığı bazı bölgelerde saldırılar gerçekleştirdi. Kentin güneybatısındaki bazı bölgeleri hava saldırısıyla doğu bölgelerini isei topçu atışlarıyla vurdu.



Yerel kaynakların aktardığına göre ise İsrail işgal güçlerine ait helikopterler Refah'ın kuzeyindeki bölgelere makineli silahlarla ateş açtı.



Gazze Şeridi'nin orta bölgelerinde ise Bureyc Mülteci Kampı ile kampın kuzeydoğu kesimleri topçu atışlarıyla hedef alındı.



İsrail işgal güçleri dün Refah kentinde "çıkan çatışmada" iki Filistinlinin hayatını kaybettiğini, iki İsrailli siyonist işgalcinin de yaralandığını açıklamıştı.



GAZZE'DEKİ ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI



ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının sağlanması, yönetimi ve yeniden imarı konusunda 20 maddelik bir plan sunmuştu.



Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.



Ateşkesin devreye girmesine rağmen İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar düzenliyor ve planın Uluslararası İstikrar Gücünün de konuşlandırılmasını içeren ikinci aşamasına geçiş konusunda belirsizlikler devam ediyor.



İsrail işgal güçlerinin 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 71 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 171 binden fazla kişi yaralandı, bölgeyi yerle bir eden devasa bir yıkım yaşandı.



Sivil altyapının yüzde 90'ının tahrip edildiği, yaklaşık 70 milyon ton molozun biriktiği Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce cenazenin olduğu belirtiliyor.