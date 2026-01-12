Haberler Dünya Haberleri Gündem barış planının 2. aşaması! Bakan Fidan Gazze konulu toplantıya katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze barış planının ikinci aşamasının hazırlıklarının ele alındığı çevrim içi toplantıya katıldı. Aralık ayı sonunda Miami'de yapılan toplantının devamı niteliğindeki görüşmede; ABD, Mısır ve Katar'dan yetkililer de yer aldı.