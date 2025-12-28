28 Aralık 2025, Pazar
Rusya-Ukrayna savaşı bitecek mi? Trump- Zelenskiy bir arada: Final aşamasındayız

ABD Başkanı Donlad Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy,Kiev-Mokskova hattındaki savaşı sona erdirecek olası bir barış planını görüşmek üzere Florida'da bir araya geldi. Öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donlad Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy,Kiev-Mokskova hattındaki savaşı sona erdirecek olası bir barış planını görüşmek üzere Florida'da bir araya geldi.

AVRUPALI LİDERLERLE GÖRÜŞECEK

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna savaşıyla ilgili yürütülen diplomatik temasların son aşamaya geldiğini belirterek, yakın zamanda hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem de Avrupalı liderlerle görüşmeler yapacağını açıkladı. Trump, sürece ilişkin net bir takvim vermekten kaçınırken, müzakerelerin hız kazandığını vurguladı.

"FİNAL AŞAMASINDAYIZ"

Trump, "Bir son tarih yok" ifadesini kullanarak, Putin ile bir görüşmenin toplantıların ardından gerçekleşeceğini söyledi. Rus liderin barış konusunda "son derece ciddi" olduğunu savunan Trump, görüşmelerin olumlu ilerlediğini ve nihai bir anlaşmaya yaklaşıldığını dile getirdi. "Konuşmaların final aşamasındayız" diyen Trump, diplomatik temasların yoğunlaştığına dikkat çekti.

GÜÇLÜ GÜVENLİK GARANTİLERİ VERİLECEK

Güvenlik boyutuna da değinen Trump, Ukrayna'yı kapsayacak "güçlü bir güvenlik anlaşması" üzerinde çalışıldığını açıkladı. Söz konusu anlaşmanın yalnızca askeri değil, aynı zamanda siyasi ve stratejik teminatlar içereceğini belirten Trump, bu sürecin Ukrayna açısından ekonomik faydalar da doğuracağını ifade etti.

