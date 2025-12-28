Rusya-Ukrayna savaşı bitecek mi? Trump- Zelenskiy bir arada: Final aşamasındayız

ABD Başkanı Donlad Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy,Kiev-Mokskova hattındaki savaşı sona erdirecek olası bir barış planını görüşmek üzere Florida'da bir araya geldi.

AVRUPALI LİDERLERLE GÖRÜŞECEK

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna savaşıyla ilgili yürütülen diplomatik temasların son aşamaya geldiğini belirterek, yakın zamanda hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem de Avrupalı liderlerle görüşmeler yapacağını açıkladı. Trump, sürece ilişkin net bir takvim vermekten kaçınırken, müzakerelerin hız kazandığını vurguladı.