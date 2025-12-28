Rusya-Ukrayna savaşı ateş çemberi! Kremlin’den açıklama: 2 şehir ele geçirildi

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortak Askeri Grubu'nun yönetim merkezini ziyaret ettiği belirtildi. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Merkez Askeri Grubu Komutanı Valeriy Solodçuk ve Doğu Askeri Grubu Komutanı Andrey İvanayev'ın Putin'e Ukrayna'da cephedeki durum hakkında bilgi verdiği aktarılan açıklamada, "Putin, Donetsk Halk Cumhuriyetinin Dimitrov, Zaporijya bölgesinde de Gulyaypole kentlerinin kurtarıldığı konusunda bilgilendirildi." ifadesi kullanıldı.

"İKİ BÜYÜK ŞEHİR ELE GEÇİRİLDİ"

Putin, askeri yetkililerle yaptığı toplantıda, görevlerini yerine getiren Rus askerlere minnettar olduğunu dile getirerek, "Dimitrov'un ele geçirilmesi, Donetsk Halk Cumhuriyetinin tamamıyla kurtarılmasına yönelik ciddi adım. Gulyaypole ise Zaporijya bölgesinin ikinci büyük şehridir. Bu kentin kurtarılması, Zaporijya'da birliklerimizin ilerleyişi için imkan sağlıyor." değerlendirmesini yaptı.

Ukrayna'daki iktidarın temel kaynağının darbe olduğunu savunan Putin, bu devlette yaşamak istemeyenlerin kendi kaderlerini tayin etme haklarını güvence altına alma konusunu Kiev yönetimiyle konuştuklarını anımsattı.

Putin, ne 2014'te ne de 2020'de Kiev yönetiminin kendilerini dinlemediğine değinerek, "Kiev yetkilileri büyük ölçekli askeri operasyonlar başlatmayı, bir savaş başlatmayı seçtiler. Biz bunu sona erdirmeye çalışıyoruz. En başından beri, Kiev rejiminin birliklerinin bu topraklardan çekilmesi gerektiğini ve askeri bir harekat olmayacağını söyledik. Eğer o zaman bizi dinlemiş olsalardı, hiçbir harekat olmazdı." dedi.

Batı'da da Kiev yetkililerinin çatışmayı sona erdirmek için onurlu şartları kabul etmelerini ve Ukrayna'nın uzun vadeli güvenliğinin sağlanması, Rusya ile ilişkilerin yeniden kurulması ve Ukrayna ekonomisinin yeniden canlandırılması için "iyi temel koşullar sunmalarını tavsiye eden zeki insanların" ortaya çıktığını kaydeden Putin, Kiev yönetiminin çatışmayı barışçıl şekilde çözmek için acele etmediğini söyledi.

Putin, "Eğer Kiev yönetimi meseleyi barışçıl yollarla çözmeye yanaşmazsa, karşı karşıya olduğumuz tüm sorunları silah kullanarak özel askeri operasyonla çözeceğiz." ifadelerini sözlerine ekledi.

"BİRLİKLERİMİZ, SLAVYANSK ŞEHRİNE DOĞRU İLERLİYOR"

Toplantıda konuşan Genelkurmay Başkanı Gerasimov da Rus güçlerinin Ukrayna'da cephenin tüm yönlerinde ilerlediğini belirterek, şunları kaydetti:

"(Donetsk bölgesinde) Krasnıy Liman'ın güneydoğu ve doğu kesimlerinde çatışmalar sürüyor. Güney askeri grubu birlikleri, Seversk kentini kurtardıktan sonra Slavyansk şehrine doğru ilerliyor. Kirovo yerleşim yeri kurtarıldı. Konstantinovka'da sokak çatışmaları devam ediyor. Şehrin yarısı kontrolümüzde. Merkez askeri grubu birlikleri, kuşatma altındaki Ukraynalı askerleri yenilgiye uğratarak, Dimitrov şehrini kurtardı."

Harkiv bölgesinde Oskol nehrinin güneyinde Novoplatonovka yerleşim yerini ele geçirdiklerine işaret eden Gerasimov, "Boguslavki yerleşim biriminin de temizlenmesi süreci tamamlanmak üzere." ifadesini kullandı.

Gerasimov, Rus güçlerinin Zaporijya bölgesinde de ilerlediğini dile getirerek, "Gulyaypole kenti kurtarıldı. Dnipro askeri grubu birlikleri, Stepnogorsk yerleşim yerini kurtardı." dedi.

Merkez Askeri Grubu Komutanı Solodçuk da Donetsk bölgesinde Rodinskoye, Volnoye ve Artyomovka yerleşim yerlerinde kontrolü ele geçirdiklerini bildirdi.

Doğu Askeri Grubu Komutanı İvanayev ise Zaporijya bölgesinde Gayçur nehrinin doğu kıyısında ilerledikleri bilgisini paylaştı.