Rusya-Ukrayna savaşı bitecek mi? Trump: Barış anlaşmasında yüzde 95 anlaşmaya vardık
ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kiev-Mokskova hattındaki savaşı sona erdirecek olası bir barış planını görüşmek üzere Florida'da bir araya geldi. Trump ortak basın toplantısında barış anlaşmasında yüzde 95 oranında anlaşma sağladıklarını belirtti. Trump öte yandan Donbas ile ilgili anlaşmazlığın sürdüğü vurgularken Ukrayna ve Rusya liderleri ile görüşme ihtimaline ilişkin "Doğru zamanda üçlü görüşme olabilir" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kiev-Moskova hattındaki savaşı sona erdirecek olası bir barış planını görüşmek üzere Florida'da bir araya geldi. Trump ve Zelenskiy görüşmesi sonrası ortak basın açıklamasında bulundu.
"BARIŞ ANLAŞMASINDA YÜZDE 95 ORANINDA ANLAŞTIK"
ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Mar-a-Lago'daki görüşmesinin ardından kameraların karşısına geçti.
ABD Başkanı, "Bazıları yüzde 95'ini hallettik diyebilir. Yüzde kaç olduğunu bilmiyorum ama muhtemelen İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük savaşı sona erdirmek için büyük ilerleme kaydettik." diye konuştu.
"Olup olmayacağını göreceğiz ama çok yakınız. Kimse şu anda bulunduğumuz noktaya gelme şansına sahip değildi. Kimse bunun mümkün olabileceğini düşünmezdi. Bu yüzden çok iyi iş çıkardığımızı söylemek istiyorum." diye konuşan Trump, 20 maddelik barış anlaşmasına ilişkin tüm detayları ele aldıklarını belirtti.
ÇALIŞMA GRUBU KURULUYOR
Trump, Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve eski başdanışmanı Jared Kushner'in de aralarında olduğu bir çalışma grubu kuracaklarını ve bu çalışma grubunun önce Ukrayna tarafı ile son detaylar üzerine görüşeceğini anlattı.
ABD Başkanı, çalışma grubunun görüşmelerinin "gerçekten iyi" gitmesi halinde barış planının geri kalan kısımlarının "birkaç hafta" içinde sonuçlandırılabileceğini söyledi.
"Sürecin birkaç hafta sürmesini bekliyoruz, daha uzun değil. Daha sonra da bu çalışma grubu Rusya ile çalışmaya başlayacak." diyen Trump, bu sürecin uzaması halinde ise savaşın daha uzun süreceğini ifade etti.
Trump, Donbas bölgesinde serbest bir ticaret bölgesi kurulmasına ilişkin bir soru üzerine, "Mutabaka varıldı demek biraz abartılı olur, şu an mutabakata varılmadı demek daha doğru olur ama bir anlaşmaya yaklaşıyoruz." cevabını verdi.
PUTİN'İ OLDUKÇA İLGİLİ GÖRDÜM
Öte yandan Trump, Zelenskiy ile görüşmesi içerisinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de 2,5 saate yakın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve birçok konuyu detaylıca ele aldıklarını anlattı.
Putin ve Zelenskiy ile birlikte üçlü bir görüşmeye de açık olduğunu belirten Trump, "Bugün Putin ile görüşmemde onu bu konuda oldukça ilgili gördüm, o da bunun (barışın) olduğunu görmek istiyor, ona inanıyorum." dedi.
Avrupalı liderlerle Washington'da ya da başka bir yerde yakında bir görüşme planlandığını da ifade eden Trump, Avrupalı ülkelerin Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantilerinde ana rolü oynayacağını bir kez daha vurguladı.
Trump, Ukrayna'ya güvenlik garantileri konusunda, "Avrupa ile çalışmak istiyoruz ve tahmin edebileceğiniz gibi Avrupa bunun büyük bir kısmını üstlenecek. Biz de Avrupa'ya onların bize yardım ettiği gibi yüzde 100 yardım edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Putin ile yaptığı görüşmeye ilişkin bir soruya yanıt veren Trump, "Rusya, Ukrayna'nın başarılı olmasını istiyor. Kulağa biraz garip gelebilir ancak Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın başarılı olması konusunda çok cömert davrandı, enerji, elektrik ve diğer şeyleri çok düşük fiyatlarla tedarik etmek de dahil." ifadelerini kullandı.
"NÜKLEER SANTRAL HEMEN FAALİYETE GEÇECEK"
Nükleer santral konusunda görüştük. Hemen faaliyete geçecek durumda. 8 savaşı sonlandırdım bu savaşı da bitireceğim. Bence başaracağız. Rusya Ukrayna'nın yeniden inşaasında yardım edecek.
PUTIN-ZELENSKIY GÖRÜŞECEK Mİ?
Putin ile Zelenskiy doğru zamanda görüşme olabilir. Putin bunun olmasını istediğini söylüyor. Hiç olmadığı kadar barışa yakınız. Putin ile telefonda Ukrayna konusunu görüştüm. Onunla çok iyi anlaşıyorum.
"ABD VE UKRAYNA GÜVENLİK GARANTİLERİNİ YÜZDE 100 KABUL EDİLDİ"
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından tüm başlıklarda verimli görüşme yaptıklarını belirten Zelenskiy, ABD'li ve Ukraynalı ekipler arasında kaydedilen ilerlemeden memnun olduğunu söyledi.
Zelenskiy, "20 maddelik bir barış planımız var, bunun yüzde 90'ı üzerinde mutabakata varıldı. ABD ve Ukrayna güvenlik garantileri yüzde 100 oranında kabul edildi. ABD, Avrupa ve Ukrayna'nın güvenlik garantileri ise neredeyse tamamen uzlaşıya bağlandı. Askeri boyut yüzde 100 oranında kabul edildi. Refah planı ise son aşamasına getiriliyor." diye konuştu.
Kalıcı barışın sağlanmasında güvenlik garantilerinin "kilit nokta" olduğunu ifade eden Zelenskiy, Avrupalı liderlerle yapılan telefon görüşmesinin "verimli" geçtiğini aktararak, "Önümüzdeki haftalarda ekiplerimizin ele alınan tüm konuları sonuçlandırmak üzere bir araya gelmesi konusunda anlaştık. Ayrıca Başkan Trump'la ocakta belki Washington'da Avrupalı liderlerin ve Ukrayna heyetinin katılımıyla bir toplantıya ev sahipliği yapması konusunda da mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.
"REFERANDUM İÇİN ALTYAPI GEREKLİ"
Ukrayna'nın barışa hazır olduğunu dile getiren Zelenskiy, 20 maddelik planda ekiplerin sonuca yaklaştığını görmekten çok memnun olduğunu söyledi.
Zelenskiy, Ukrayna ekiplerinin çalışmayı sürdürdüğünü ifade ederek, çalışmaların aynı şekilde devam etmesi halinde ocakta 6 belge üzerinde karara varacaklarını umduklarını söyledi.
Olası bir referandumun düzenlenebilmesi için çok sayıda Ukraynalının Avrupa'da bulunduğuna dikkati çeken Zelenskiy, öncelikle gerekli altyapının kurulması gerektiğini ve bunun kolay bir süreç olmadığını vurguladı.
AVRUPALI LİDERLERLE GÖRÜŞECEK
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna savaşıyla ilgili yürütülen diplomatik temasların son aşamaya geldiğini belirterek, yakın zamanda hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem de Avrupalı liderlerle görüşmeler yapacağını açıkladı. Trump, sürece ilişkin net bir takvim vermekten kaçınırken, müzakerelerin hız kazandığını vurguladı.
GÜÇLÜ GÜVENLİK GARANTİLERİ VERİLECEK
Güvenlik boyutuna da değinen Trump, Ukrayna'yı kapsayacak "güçlü bir güvenlik anlaşması" üzerinde çalışıldığını açıkladı. Söz konusu anlaşmanın yalnızca askeri değil, aynı zamanda siyasi ve stratejik teminatlar içereceğini belirten Trump, bu sürecin Ukrayna açısından ekonomik faydalar da doğuracağını ifade etti.
ABD Başkanı ayrıca, Avrupalı liderlerle de temas halinde olduğunu belirterek, gerekirse bugün dahi Avrupalı muhataplarıyla görüşebileceğini söyledi. Trump, Avrupa'nın sürecin önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak, önümüzdeki günlerde Avrupa liderleriyle kapsamlı görüşmeler gerçekleştireceğini kaydetti.
KREMLİN: DONBAS'LA İLGİLİ KARARI GECİKMEDEN ALMASI GEREKİYOR
Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da geçici ateşkesin, krizin uzamasına yol açacağı görüşüne sahip olduğunu belirterek, "Buna son verilmesi için Kiev'den Rus-Amerikan kanalı aracılığıyla yürütülen çalışmalara uygun, cesur ve sorumlu bir siyasi karar bekleniyor." dedi.
Uşakov, Putin ile Trump'ın telefon görüşmesine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Bir saat 15 dakika süren görüşmenin, Trump'ın inisiyatifiyle gerçekleştiğini vurgulayan Uşakov, "Trump, (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy ile Florida'da yapacağı görüşme öncesi Putin ile Ukrayna krizindeki mevcut durumu ve meselenin olası çözümünü görüşmek istedi." ifadelerini kullandı.
Uşakov, görüşmenin "iş odaklı" olduğunu kaydederek, "Görüşmede, Ukrayna meselesinin barışçıl ve uzun vadeli çözümüne ilgi gösterildi. Donald Trump, Rus tarafının olası anlaşmanın sağlanmasına ilişkin değerlendirmelerini ve Devlet Başkanımızın, Rusya ile ABD arasında Anchorage zirvesinde ve iki yönetim temsilcilerinin gerçekleştirdiği temaslarda varılan uzlaşıların baz alınmasının önemli olduğuna dair argümanlarını dikkatle dinledi." dedi.
Putin ile Trump'ın, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik görüşlerinin örtüştüğüne işaret eden Uşakov, şunları kaydetti:
"Önemli olan, Rus ve Amerikan liderleri, Ukraynalılar ve Avrupalılar tarafından referandum hazırlığı bahanesi ve diğer bahanelerle önerilen geçici ateşkesin, yalnızca krizin uzamasına ve çatışmaların yeniden başlamasına yol açacağı görüşüne sahip. Buna son verilmesi için her şeyden önce, Kiev'den Rus-Amerikan kanalı aracılığıyla yürütülen çalışmalara uygun, cesur ve sorumlu bir siyasi karar bekleniyor. Ukrayna yönetiminin, cephedeki durumu göz önünde bulundurarak, Donbas'la ilgili kararı gecikmeden alması gerekiyor."
Uşakov, Trump'ın Ukrayna'daki savaşın derhal sonlandırılması önemini vurguladığını, ABD'nin Rusya ve Ukrayna ile ekonomi alanında çalışmak için büyük imkanların olduğunu dile getirdiğini kaydederek, "Ukrayna krizinin en ağır kriz olduğunu kabul eden Trump, Rusya'nın, meselenin siyasi diplomatik çözümüne bağlı kaldığından bir kez daha emin olduğunu söyledi. Trump, bundan yola çıkarak Zelenskiy ile görüşmeyi planlıyor." diye konuştu.
Amerikan tarafının, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik teklifte bulunduğunu aktaran Uşakov, şöyle devam etti:
"Rusya Devlet Başkanı görüşmede, Amerikan tarafının, Ukrayna etrafındaki durumun çözümüne yönelik çalışmaların iki özel çalışma grubu çerçevesinde sürdürülmesine yönelik teklifini kabul etti. Bu gruplardan biri, güvenlik konularının çeşitli yönleriyle, diğeri ise ekonomik konularla ilgilenecek. Bu grupların çalışmaya bağlaması parametreleri konusunda en kısa zamanda, muhtemelen ocak başında mutabık kalınacak."
Yuriy Uşakov, iki liderin, Ukrayna ekibiyle yapılacak görüşmenin ardından telefon görüşmesi gerçekleştirme konusunda mutabık kaldığını kaydetti.
Kremlin Dış Politika Danışmanı Uşakov, Putin ile Trump'ın birbirini Noel kapsamında kutlayarak, iki ülke halkına mutluluklar dilediğini söyledi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bahar dizisi bitti mi, neden final yapıyor? Son bölümde neler yaşanacak?
- Para gönderenler için yeni dönem: Havale ve EFT’lerde artık zorunlu
- Brigitte Bardot’tan sevenlerini üzen haber! Fransız ikon hayatını kaybetti
- Memur ve emeklilerin ocak zammı ne kadar olacak? İşte tüm senaryolar
- Market poşeti fiyatı değişiyor! Plastik poşet fiyatı 2026’da kaç TL oldu?
- DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? DSİ 1389 personel alımı son durum
- 500 Bin Konut projesinde kura süreci başlıyor! TOKİ il il takvim: Adıyaman, Adana...
- İlk kar tatili haberi geldi! Valilik son dakika: Hangi illerde yarın okul yok?
- Gençlik kapınızı çalacak! İltihabı anında bitiren çözüm: Görenler bardak bardak içiyor
- Araba alacaklar buraya! 300 bin TL kredinin aylık taksitleri ne kadar? Banka banka…
- Taşıyıcı 2 oyuncuları kimler? Taşıyıcı 2 filmi konusu ne, ne zaman çekildi?
- Evcil hayvan sahipleri buraya! Kedinizle iletişim kurmanın en pratik yolu