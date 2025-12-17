Trump BBC’ye dava açtı: 10 milyar dolar tazminat istiyor

Trump, BBC'nin 6 Ocak 2021 tarihli konuşmasının bazı bölümlerini birleştirerek, "Kongre'ye yürüyün" ve "Cehennem gibi savaşın" ifadelerini öne çıkarıp, barışçıl protesto çağrısını içeren bölümü çıkardığını iddia etti. ABD Başkanı, İngiltere'nin kamu yayıncısını iftira ve Florida'daki yanıltıcı ve haksız ticari uygulamalar yasasını ihlal etmekle suçluyor. Trump, dava kapsamında her iki iddia için ayrı ayrı 5 milyar dolar tazminat talep ediyor.

BBC ÖZÜR DİLEDİ AMA HUKUKİ SAVUNMA YAPACAK

BBC, davayı savunacağını ve daha fazla yorum yapmayacağını açıkladı. Önceden Trump'tan özür dileyen yayıncı, düzenlemenin "şiddet çağrısı yaptığı izlenimini yanlış verdiğini" kabul etmişti ancak dava için yasal bir temel olmadığını belirtti.

Başbakan Keir Starmer'ın sözcüsü, hukuki sürecin BBC'nin işi olduğunu vurgularken, hükümet "güçlü ve bağımsız bir BBC'nin, tarafsız ve güvenilir ulusal yayıncı olarak korunması" ilkesini savundu.

Trump'ın dava dilekçesinde BBC'nin özrüne rağmen "yaptığı hataya dair gerçek bir pişmanlık göstermediği ve gelecekteki gazetecilik suiistimallerini önlemek için anlamlı kurumsal değişiklik yapmadığı" belirtiliyor.

BBC İÇİN BÜYÜK KRİZ VE İSTİFALAR

BBC, lisans ücretleriyle finanse ediliyor ve geçen mali yılda toplam 5,9 milyar sterlin gelir elde etti. BBC'nin üst düzey yöneticilerinin istifaları, 2024 başkanlık seçimleri öncesinde yayınlanan "Panorama" belgeseli nedeniyle patlak veren halkla ilişkiler krizine bağlanıyor. Belgeseldeki düzenleme, Trump'ın itibarına ve mali çıkarlarına ciddi zarar verdiği iddiasıyla dava konusu oldu.

Trump'ın avukatları, BBC'nin editörlüğü nedeniyle ağır itibar ve finansal kayıplar yaşadığını savunuyor. BBC, belgeselin ABD'de yayınlanmadığını belirtse de, dava dilekçesinde BritBox adlı BBC'ye ait bir akış platformunda erişilebilir olduğu iddia edildi.

DAVA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ VE EDİTÖRYAL KARARLARI TARTIŞMAYA AÇIYOR

BBC'nin dış standart danışmanının belgesel hakkındaki uyarı notları, Daily Telegraph tarafından yayımlandı ve BBC'nin siyasi tarafsızlığı tartışmalara açıldı. İngiltere'de hakaret davaları, yayım tarihinden itibaren bir yıl içinde açılmak zorunda olduğu için Trump'ın doğrudan hakaret iddiası mümkün değil.

ABD'de ise Trump, BBC'nin düzenlemesini yanıltıcı ve zararlı olarak göstererek, yayının yanlış olduğunu ve izleyiciyi kasıtlı olarak yanıltmayı hedeflediğini kanıtlamaya çalışacak.

DİĞER MEDYA KURULUŞLARINA KARŞI BENZER DAVALAR

Trump, CBS ve ABC'ye karşı 2024 seçimleri sonrası açtığı davaları çözümlemişti. Ayrıca New York Times, Wall Street Journal ve Iowa'da bir gazete de Trump tarafından dava edilmiş, ancak bu üçü de suçlamaları reddetmişti.

ARKA PLAN: 6 OCAK 2021 OLAYLARI

6 Ocak 2021'deki Kongre baskını, Joe Biden'ın 2020 başkanlık seçimlerindeki zaferini onaylayan Kongre üyelerini engellemeyi amaçlamıştı. BBC'nin editlediği konuşma, bu olaylarla doğrudan ilişkilendirildiği izlenimi yarattığı gerekçesiyle Trump'ın dava açmasına neden oldu.