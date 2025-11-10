Montaj skandalının ardından BBC Trump’tan özür diledi

BBC Genel Müdürü Tim Davie ile Haber Dairesi Üst Yöneticisi Deborah Turness, ABD Başkanı Donald Trump belgeselinde 2021 Kongre baskınıyla ilgili ifadelerin bağlamından çıkarılarak montajlandığının ortaya çıkmasının ardından istifa etti. (AA)



Buna karşın, Prescott'un iddialarının tamamını kabul etmediğini vurgulayan Shah, "BBC'nin belirli haberleri gizlediği" yönündeki yorumların gerçeği yansıtmadığını savundu.



BBC'DE TRUMP BELGESELİ TARTIŞMASI YÖNETİMDE İSTİFALARA YOL AÇTI



The Telegraph'ın 3 Kasım'daki haberine göre BBC News'te yayımlanan Panorama programında 28 Ekim 2024'te gösterilen "Trump: İkinci bir şans?" başlıklı belgeselde Trump'ın 2021'deki Kongre baskını öncesi yaptığı iki farklı konuşma yer almıştı.



ABD Başkanlık seçiminden bir hafta önce yayımlanan belgeselde, BBC'nin bu iki farklı konuşmayı birleştirerek tek konuşma gibi yayımladığı görülmüş ve montaj neticesinde Trump'ın destekçilerine "Kongreye yürüyün ve savaşın" mesajını verdiği algısı oluşmuştu.



Gerçek konuşmadaki barışçıl şekilde protesto etme ifadeleri ise BBC belgeselindeki birleştirilmiş konuşmadan çıkarılmıştı.



Trump belgeselindeki 2021 Kongre baskınıyla ilgili ifadelerin bağlamından çıkarılarak montajlandığının ortaya çıkmasının ardından BBC Genel Müdürü Tim Davie ile Haber Dairesi Üst Yöneticisi Deborah Turness dün istifa etmişti.



ABD Başkanı Trump, istifaların ardından yaptığı açıklamada, "BBC'deki en üst düzey kişiler dahil olmak üzere patron Tim Davie istifa etti/kovuldu çünkü benim çok iyi (mükemmel) 6 Ocak konuşmamı değiştirirken yakalandılar." ifadelerini kullanmıştı.

