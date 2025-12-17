Katar'da kritik Gazze toplantısı! İstikrar Gücü'nün kaderi çizilecek: Masada Türkiye de var
ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı Gazze planında ikinci aşamaya geçilmesine sayılı günler kala, bölgeye konuşlandırılması öngörülen Uluslararası İstikrar Gücü’ne (UİG) ilişkin kritik başlıkların bugün Katar’ın başkenti Doha’da yapılacak toplantıda ele alınması bekleniyor. Masada Türkiye'den MİT Başkanı İbrahim Kalın da olacak.
Gazze'de ateşkes sürecinin en kritik eşiği olarak görülen "ikinci aşama" için geri sayım başladı. Bölgedeki gelişmelerin seyrini belirlemesi beklenen uluslararası toplantı, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilecek. ABD, Katar, Mısır ve Türkiye'nin öncülüğünde yapılacak konferansta, Gazze'ye konuşlandırılması planlanan uluslararası barış gücünün komuta yapısı ve teknik ayrıntıları ele alınacak.
Konferansa 25'ten fazla ülkenin temsilci göndermesi beklenirken, Türkiye'yi toplantılarda Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın temsil edeceği belirtiliyor.
TÜRKİYE MASADA: KALIN'IN KATILIMI KRİTİK GÖRÜLÜYOR
A Haber ekranlarında yayınlanan Ajans Bugün programında konuşan Cansın Helvacı, Doha'daki zirvenin önemine dikkat çekerek Türkiye'nin süreçteki rolünü vurguladı. Helvacı, toplantıya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
"Katar'ın başkenti Doha, yine kritik bir toplantıya ev sahipliği yapacak. ABD, Katar, Mısır ve Türkiye'nin öncülüğünde düzenlenecek bu toplantıda Gazze'ye konuşlandırılması planlanan uluslararası barış gücünün komuta yapısı ve teknik detayları masaya yatırılacak. Konferansa 25'ten fazla ülke temsilci gönderecek. Türkiye'yi ise bu toplantılarda Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın temsil etmesi bekleniyor."
NETANYAHU'NUN İTİRAZI SÜRECİ ZORLUYOR
Uluslararası barış gücünün oluşturulması sürecindeki en büyük engellerden birinin ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tutumu olduğu ifade ediliyor. İsrail'in, Türkiye'nin barış gücünde yer almasına açık şekilde karşı çıktığı belirtiliyor.
Helvacı, bu durumu şu sözlerle aktardı:
"İsrail, barış gücünde Türkiye'nin yer almasına kesin şekilde karşı çıkıyor. Bu itirazlar süreci zaman zaman çıkmaza sokuyor. Ancak ABD'den gelen açıklamalar, özellikle Trump'ın değerlendirmeleri, Washington'un Türkiye'nin sürece dahil olmasında ısrarcı olduğunu gösteriyor."
HAMAS'IN ŞARTI: TÜRK ASKERİ GÖREV GÜCÜNDE YER ALMALI
Masadaki en kritik başlıklardan birinin de Hamas'ın tutumu olduğu belirtiliyor. İddialara göre Hamas, silah bırakma şartı olarak Türk ordusunun uluslararası görev gücü içinde yer almasını talep ediyor.
Helvacı, bu konunun önemini şu ifadelerle vurguladı:
"Hamas'ın en önemli silah bırakma şartlarından biri Türk ordusunun görev gücü içinde yer alması. Sahadaki asıl muhatap Hamas. İsrail bunu kabul etmese de bu başlık sürecin kilit noktalarından biri."
"TÜRKİYE OLMADAN ASKER GÖNDERMEYİZ" MESAJI
Uluslararası toplumda da Türkiye'nin rolüne dikkat çeken bir yaklaşım öne çıkıyor. Barış gücüne katılmayı planlayan bazı ülkelerin, Türkiye'nin yer almadığı bir görev gücüne asker göndermeye sıcak bakmadığı ifade ediliyor.
Helvacı, bu durumu şu sözlerle dile getirdi:
"Uluslararası görev gücüne katılmayı düşünen ülkelerin önemli bir kısmı, Türkiye olmadan Gazze'ye asker göndermeyeceklerini açıkça ifade ediyor."
BM KARARI SONRASI GÖZLER DOHA'DA
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 17 Kasım'da aldığı kararla, Gazze'de bir Barış Kurulu ve buna bağlı uluslararası idari güç kurulmasının önü açılmıştı. Doha'daki toplantıda ise bu kararın sahaya nasıl yansıyacağı, görev gücünün kimlerden oluşacağı ve komuta kademesinin nasıl şekilleneceği netleştirilecek.
Türkiye'nin, tüm itiraz ve engellemelere rağmen Gazze'de kalıcı barışın tesisi için sürecin merkezinde yer almaya devam edeceği vurgulanıyor.
