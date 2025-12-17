Katar’da kritik Gazze toplantısı! İstikrar Gücü’nün kaderi çizilecek: Masada Türkiye de var

MİT Başkanı İbrahim Kalın Doha'da (A HABER Ekran Görüntüsü)

TÜRKİYE MASADA: KALIN'IN KATILIMI KRİTİK GÖRÜLÜYOR

A Haber ekranlarında yayınlanan Ajans Bugün programında konuşan Cansın Helvacı, Doha'daki zirvenin önemine dikkat çekerek Türkiye'nin süreçteki rolünü vurguladı. Helvacı, toplantıya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Katar'ın başkenti Doha, yine kritik bir toplantıya ev sahipliği yapacak. ABD, Katar, Mısır ve Türkiye'nin öncülüğünde düzenlenecek bu toplantıda Gazze'ye konuşlandırılması planlanan uluslararası barış gücünün komuta yapısı ve teknik detayları masaya yatırılacak. Konferansa 25'ten fazla ülke temsilci gönderecek. Türkiye'yi ise bu toplantılarda Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın temsil etmesi bekleniyor."

NETANYAHU'NUN İTİRAZI SÜRECİ ZORLUYOR

Uluslararası barış gücünün oluşturulması sürecindeki en büyük engellerden birinin ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tutumu olduğu ifade ediliyor. İsrail'in, Türkiye'nin barış gücünde yer almasına açık şekilde karşı çıktığı belirtiliyor.

Helvacı, bu durumu şu sözlerle aktardı:

"İsrail, barış gücünde Türkiye'nin yer almasına kesin şekilde karşı çıkıyor. Bu itirazlar süreci zaman zaman çıkmaza sokuyor. Ancak ABD'den gelen açıklamalar, özellikle Trump'ın değerlendirmeleri, Washington'un Türkiye'nin sürece dahil olmasında ısrarcı olduğunu gösteriyor."