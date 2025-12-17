ABD Başkanı ulusa seslenecek! Trump ne açıklayacak?

ABD Başkanı Donald Trump, yarın ulusa sesleniş konuşması yapacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, yarın ulusa seslenecek. Trump, dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ulusa sesleneceğini belirtti.

Trump'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Sevgili Amerikalılar, yarın akşam saat 21.00'de Beyaz Saray'dan canlı olarak ulusal konuşma yapacağım. Sizlerle görüşmek için sabırsızlanıyorum. Ülkemiz için harika bir yıl oldu" dedi.

Trump'ın konuşmasının 18 Aralık TSİ 05.00'de başlaması beklenirken ABD Başkanı'nın ne açıklayacağı ise merak ediliyor.