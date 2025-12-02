Karadeniz’de 4 günde 3. gemi saldırısı: 2 tankerin ardından şimdi de ayçiçek yağı yüklü gemi

02 Aralık 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.12.2025 09:25 Güncelleme: 02.12.2025 09:58
Karadeniz’de seyir halinde bulunan MIDVOLGA-2 isimli tanker, Türkiye kıyılarından 80 mil açıkta saldırıya uğradı. Konuya ilişkin açıklama Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılırken tankerin Rusya’dan Gürcistan’a ayçiçek yağı yüklü şekilde ilerlerken saldırıyı bildirdiği belirtildi. Gemide bulunan 13 personelin durumunun iyi olduğu, herhangi bir olumsuzluk veya yaralanma yaşanmadığı da ifade edildi.

Karadeniz'de son günlerde art arda yaşanan gemi saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rusya'dan Gürcistan'a ayçiçek yağı taşıyan MIDVOLGA-2 adlı tankerin, Türkiye kıyılarından yaklaşık 80 mil açıkta saldırıya uğradığını açıkladı.

KARADENİZ'DE YENİ GEMİ SALDIRISI

Yapılan bilgilendirmede, saldırı sonrasında gemide panik veya yaralanma olmadığı, 13 kişilik mürettebatın durumunun iyi olduğu bildirildi. Tankerin herhangi bir yardım talebinde bulunmadığı belirtilirken, geminin kendi makineleriyle Sinop'a doğru seyrine devam ettiği ifade edildi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü paylaşımı (X)Denizcilik Genel Müdürlüğü paylaşımı (X)

Yetkililer, bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiğini duyurdu.

28 KASIM'DA VIRAT'A SALDIRI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünce 28 Kasım'da yapılan açıklamada, VIRAT isimli tankerin, Karadeniz'de takribi 35 deniz mili açıkta isabet aldığı belirtilerek, "Olay yerine kurtarma unsurları ve ticari gemi yönlendirilmiştir. Gemideki 20 personelin durumu iyi olup makine dairesinde yoğun duman tespit edilmiştir. Süreç takip edilmektedir." ifadesi kullanılmıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da VIRAT isimli gemideki 20 kişilik mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirmişti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının dünkü açıklamasında ise VIRAT isimli gemiyle ilgili çeki operasyonunun devam ettiği, geminin Türkeli Limanı'na yanaştırılmasının planlandığı belirtilmişti.

VIRAT (AA)VIRAT (AA)

İLK SALDIRI KAIROS'A

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Rusya'ya seyir halindeyken Karadeniz açıklarında patlama ve yangın meydana geldiği ihbarı alınan "KAIROS" isimli gemideki yangının tamamen söndürüldüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Karadeniz'de saldırıya uğrayan "KAIROS" ve "VIRAT" gemilerinin son durumuna ilişkin bilgi verildi.

KAIROS (AA)KAIROS (AA)

Açıklamada, Rusya'ya seyir halindeyken Karadeniz açıklarında patlama ve yangın meydana geldiği ihbarı alınan "KAIROS" isimli gemideki yangının tamamen söndürüldüğünü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Geminin karaya çekilmesi konusunda gemi şirketi ile görüşmeler devam etmektedir. VIRAT isimli gemi ile ilgili çeki operasyonu devam etmekte olup, geminin yarın öğle saatlerinde Türkeli Limanı'na yanaştırılması planlanmaktadır."

VIRAT tankeri İstanbul’a getirildiVIRAT tankeri İstanbul’a getirildi VIRAT TANKERİ İSTANBUL'A GETİRİLDİ

