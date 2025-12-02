Karadeniz'de 4 günde 3. gemi saldırısı: 2 tankerin ardından şimdi de ayçiçek yağı yüklü gemi
Karadeniz’de seyir halinde bulunan MIDVOLGA-2 isimli tanker, Türkiye kıyılarından 80 mil açıkta saldırıya uğradı. Konuya ilişkin açıklama Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılırken tankerin Rusya’dan Gürcistan’a ayçiçek yağı yüklü şekilde ilerlerken saldırıyı bildirdiği belirtildi. Gemide bulunan 13 personelin durumunun iyi olduğu, herhangi bir olumsuzluk veya yaralanma yaşanmadığı da ifade edildi.
Karadeniz'de son günlerde art arda yaşanan gemi saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rusya'dan Gürcistan'a ayçiçek yağı taşıyan MIDVOLGA-2 adlı tankerin, Türkiye kıyılarından yaklaşık 80 mil açıkta saldırıya uğradığını açıkladı.
Yapılan bilgilendirmede, saldırı sonrasında gemide panik veya yaralanma olmadığı, 13 kişilik mürettebatın durumunun iyi olduğu bildirildi. Tankerin herhangi bir yardım talebinde bulunmadığı belirtilirken, geminin kendi makineleriyle Sinop'a doğru seyrine devam ettiği ifade edildi.
Yetkililer, bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiğini duyurdu.
28 KASIM'DA VIRAT'A SALDIRI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünce 28 Kasım'da yapılan açıklamada, VIRAT isimli tankerin, Karadeniz'de takribi 35 deniz mili açıkta isabet aldığı belirtilerek, "Olay yerine kurtarma unsurları ve ticari gemi yönlendirilmiştir. Gemideki 20 personelin durumu iyi olup makine dairesinde yoğun duman tespit edilmiştir. Süreç takip edilmektedir." ifadesi kullanılmıştı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da VIRAT isimli gemideki 20 kişilik mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirmişti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının dünkü açıklamasında ise VIRAT isimli gemiyle ilgili çeki operasyonunun devam ettiği, geminin Türkeli Limanı'na yanaştırılmasının planlandığı belirtilmişti.
İLK SALDIRI KAIROS'A
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Rusya'ya seyir halindeyken Karadeniz açıklarında patlama ve yangın meydana geldiği ihbarı alınan "KAIROS" isimli gemideki yangının tamamen söndürüldüğünü bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Karadeniz'de saldırıya uğrayan "KAIROS" ve "VIRAT" gemilerinin son durumuna ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, Rusya'ya seyir halindeyken Karadeniz açıklarında patlama ve yangın meydana geldiği ihbarı alınan "KAIROS" isimli gemideki yangının tamamen söndürüldüğünü belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Geminin karaya çekilmesi konusunda gemi şirketi ile görüşmeler devam etmektedir. VIRAT isimli gemi ile ilgili çeki operasyonu devam etmekte olup, geminin yarın öğle saatlerinde Türkeli Limanı'na yanaştırılması planlanmaktadır."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Aralık dolunayı ne zaman? Neden “Soğuk Süper Ay” olarak bilinir? İşte burçlara etkileri…
- Kar, sağanak, don... Meteoroloji uyardı: Polar Vorteks zayıf yeni sistem geliyor
- 2026 e-Devlet hac ek kaydı nasıl yapılır? Başvuru ne zaman bitiyor?
- FB-GS derbi tek maç satın alma | BeIN Connect üyeliği ne kadar, nereden yapılır?
- Togg’dan yıl sonu atağı: Aralık kampanyası başladı! T10X–T10F’de sıfır faizli kredi
- 2025 Kaymakamlık/2 sınavı giriş belgeleri açıldı: ÖSYM sınav yeri sorgulama ekranı
- Oxford yılın kelimesi rage bait ne demek, Türkçe anlamı nedir? Aura farming, Biohack...
- Aralık ayı kira artış oranı 2025 ne olacak? Zam yüzdesi ne zaman belli olur?
- Rekabet Kurumu 40 uzman yardımcısı alımı: Başvuru ve sınav tarihleri
- Ara tatil kaldırılacak mı, son durum nedir? Okullarda tatil süreci nasıl işleyecek?
- 2-5 Aralık BİM aktüel listesi yayınlandı: Bu hafta hangi ürünler indirimde?
- Kar İstanbul'un kapısında! Lapa lapa yağış tarihi belli: Don, sağanak, sis, pus... Hepsi haritada