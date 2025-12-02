Karadeniz’de 4 günde 3. gemi saldırısı: 2 tankerin ardından şimdi de ayçiçek yağı yüklü gemi

Karadeniz'de son günlerde art arda yaşanan gemi saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rusya'dan Gürcistan'a ayçiçek yağı taşıyan MIDVOLGA-2 adlı tankerin, Türkiye kıyılarından yaklaşık 80 mil açıkta saldırıya uğradığını açıkladı.

Yapılan bilgilendirmede, saldırı sonrasında gemide panik veya yaralanma olmadığı, 13 kişilik mürettebatın durumunun iyi olduğu bildirildi. Tankerin herhangi bir yardım talebinde bulunmadığı belirtilirken, geminin kendi makineleriyle Sinop'a doğru seyrine devam ettiği ifade edildi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü paylaşımı (X)

Yetkililer, bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiğini duyurdu.

28 KASIM'DA VIRAT'A SALDIRI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünce 28 Kasım'da yapılan açıklamada, VIRAT isimli tankerin, Karadeniz'de takribi 35 deniz mili açıkta isabet aldığı belirtilerek, "Olay yerine kurtarma unsurları ve ticari gemi yönlendirilmiştir. Gemideki 20 personelin durumu iyi olup makine dairesinde yoğun duman tespit edilmiştir. Süreç takip edilmektedir." ifadesi kullanılmıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da VIRAT isimli gemideki 20 kişilik mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirmişti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının dünkü açıklamasında ise VIRAT isimli gemiyle ilgili çeki operasyonunun devam ettiği, geminin Türkeli Limanı'na yanaştırılmasının planlandığı belirtilmişti.