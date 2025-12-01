Yaşam

Karadeniz açıklarında saldırıya uğramıştı! VIRAT tankeri İstanbul'a ulaştı

Karadeniz açıklarında yaklaşık 35 deniz milinde seyir halindeyken saldırıya uğrayan VIRAT isimli tanker gemisi, özel bir firmaya ait römorkör refakatinde İstanbul'a getirildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
ABONE OL
Karadeniz açıklarında saldırıya uğramıştı! VIRAT tankeri İstanbul'a ulaştı

Uluslararası sularda saldırıya uğrayan "VIRAT" isimli gemi, özel bir firmaya ait römorkör refakatinde Karadeniz'de bulunduğu alandan çekilmeye başlandı.

Gemi, Karadeniz'in Sarıyer hizasında açık bölgeye ulaştı.

FOTO: AAFOTO: AA

NE OLMUŞTU?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünce 28 Kasım'da yapılan açıklamada, VIRAT isimli tankerin, Karadeniz'de takribi 35 deniz mili açıkta isabet aldığı belirtilerek, "Olay yerine kurtarma unsurları ve ticari gemi yönlendirilmiştir. Gemideki 20 personelin durumu iyi olup makine dairesinde yoğun duman tespit edilmiştir. Süreç takip edilmektedir." ifadesi kullanılmıştı.

VIRAT tanker gemisinin saldırıda hasar aldığı nokta (AA) VIRAT tanker gemisinin saldırıda hasar aldığı nokta (AA)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da VIRAT isimli gemideki 20 kişilik mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirmişti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının dünkü açıklamasında ise VIRAT isimli gemiyle ilgili çeki operasyonunun devam ettiği, geminin Türkeli Limanı'na yanaştırılmasının planlandığı belirtilmişti.

Kiev tanker gemilerini neden vurdu?Kiev tanker gemilerini neden vurdu? KİEV TANKER GEMİLERİNİ NEDEN VURDU?
İstanbul açıklarında gemide zehirlenme! 1 ölüİstanbul açıklarında gemide zehirlenme! 1 ölü İSTANBUL AÇIKLARINDA GEMİDE ZEHİRLENME! 1 ÖLÜ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN