Yunan olası savaşa hazırlanıyor! Türkiye için İsrail üzerinden küstah tehdit

Analizde GKRY'nin de önemli bir parça olduğuna yer verildi (AA)

ANKARA İLE OLASI SAVAŞ

Habere göre, Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilim, son dönemde Ege Denizi'ndeki yetki alanları anlaşmazlığı nedeniyle arttı. Yunanlar, Ege Denizi'ndeki, karasularını 12 mile uzatmaya çalışıyor ancak Türkiye buna şiddetle karşı çıkıyor ve bunu resmen savaş nedeni (casus belli) olarak görüyor.

Olası bir askeri çatışma sorulduğunda Yunan kaynaklar küstah ifadelerle şunları söyledi: "Kaç ülkeyi işgal ettiklerine bak, bizle neden savaşmasınlar?". Yunan kaynaklar, Yunanistan'ın korkusunun Akdeniz'deki adalardan birine yönelik bir "Türk işgali" girişimi olduğunu ileri sürdü.

N12'ye göre Doğu Akdeniz'de stratejik bir konumda bulunan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi de Türk karşıtı ittifakın bir parçası.

İsrail'in eski GKRY Büyükelçisi Michael Harari, Doğu Akdeniz'deki gerilimin tam ölçekli bir savaşa dönüşme ihtimalinin olduğunu bildirdi. İsrail ve Türkiye'nin Suriye, Gazze ve Doğu Akdeniz olmak üzere üç farklı cephede karşı karşıya geldiğini ve bunun Tel Aviv ile Atina'yı birbirine yaklaştırdığını belirtti.