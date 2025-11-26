26 Kasım 2025, Çarşamba
Haberler Dünya Haberleri Yunan olası savaşa hazırlanıyor! Türkiye için İsrail üzerinden küstah tehdit

Yunan olası savaşa hazırlanıyor! Türkiye için İsrail üzerinden küstah tehdit

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.11.2025 11:58 Güncelleme: 26.11.2025 12:22
ABONE OL
Yunan olası savaşa hazırlanıyor! Türkiye için İsrail üzerinden küstah tehdit

İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Türkiye’ye karşı açık bir ittifak kurdu. İsrail merkezli N12 kanalı, Ankara’ya karşı güvenlik ve diplomasi iş birliğinin derinleştiğini, iki ülke arasında büyük bir savunma anlaşması görüşmelerinin sürdüğünü aktardı. Yunan yetkililer, askeri iş birliğinin daha güçlü ve görünür olacağını, ortak hava tatbikatları ve İsrail’den alınacak silahların olası bir savaşta Türkiye’ye karşı kullanılacağını belirtti.

Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Türkiye'ye karşı ittifak kurduklarını açık açık dile getirdi.

İsrail merkezli N12 kanalı, "İsrail ve Yunanistan arasındaki ittifak, Türk tehdidi karşısında güçleniyor" başlıklı haberinde, Ankara'ya karşı kurulan ittifak hakkında Yunan yetkililerle röportaj gerçekleştirdi.

İsrail ile Yunanistan arasında Türkiye'ye karşı kirli bir ittifak gelişiyor (AA)İsrail ile Yunanistan arasında Türkiye'ye karşı kirli bir ittifak gelişiyor (AA)

"TÜRK TEHDİDİ KARŞISINDA SAFLARI SIKLAŞTIRACAĞIZ"

N12'ye göre, İsrail ile Türkiye arasındaki gerilimin tırmanmasıyla birlikte Tel Aviv ve Atina son aylarda güvenlik ve diplomasi alanındaki iş birliklerini derinleştirdi. Yunan yetkililer N12'ye, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden ısındığını ve Türk tehdidi karşısında güvenlik iş birliğinin daha da sıkılaşacağını, büyük bir savunma anlaşması için görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

Konuya ilişkin İsrail merkezli N12 isimli haber sitesinde derin bir analiz yer aldı.Konuya ilişkin İsrail merkezli N12 isimli haber sitesinde derin bir analiz yer aldı.

"İSRAİL-YUNANİSTAN ORTALIĞI GÖRÜNÜR OLMALI"

Yunan yetkililer, 7 Ekim 2023 İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından önce halk ve siyasi baskı nedeniyle ilişkilerin soğuduğunu açıkladı. Ancak "Bundan sonra İsrail ile Yunanistan arasındaki askeri iş birliğinin daha güçlü ve görünür olmasını" beklediklerini belirttiler.

"TÜRKLERE MESAJ GÖNDERDİK"

N12'ye göre, bunun göstergelerinden biri, Yunan yetkililerin "Türklere mesaj" olarak nitelendirdiği, iki ülkenin Orta Doğu semalarında gerçekleştirdiği ortak hava tatbikatı ve hava savunma sistemleri ile Elbit'in PULS roket sistemlerini içeren, milyarlarca şekel değerindeki silah anlaşmasına dair haberler.

Yunan kaynaklar İsrail'den alınan silahların olası savaşta Türkiye'ye karşı kullanacaklarını itiraf etti (AA)Yunan kaynaklar İsrail'den alınan silahların olası savaşta Türkiye'ye karşı kullanacaklarını itiraf etti (AA)

"İSRAİL'DEN ALINAN SİLAHLAR TÜRKİYE'YE KARŞI KULLANILACAK"

Yunan savunma sanayi kaynakları N12'ye, "7 Ekim 2023 olayları bazı süreçleri geciktirdi ancak çatışmaların sona ermesiyle birlikte Yunanistan ile görüşmeler çok daha yoğun şekilde yeniden başladı." ifadelerini kullandı.

Yunan kaynaklar, İsrail'den alınan silahların Türkiye'ye karşı kullanılma amacı taşıdığını belirtti. Ayrıca Atina'nın silah anlaşmasını, ülkede 2027'de seçimlerin yapılacağı tarihten önce sonuçlandırmasının beklendiği ifade edildi.

Analizde GKRY'nin de önemli bir parça olduğuna yer verildi (AA)Analizde GKRY'nin de önemli bir parça olduğuna yer verildi (AA)

ANKARA İLE OLASI SAVAŞ

Habere göre, Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilim, son dönemde Ege Denizi'ndeki yetki alanları anlaşmazlığı nedeniyle arttı. Yunanlar, Ege Denizi'ndeki, karasularını 12 mile uzatmaya çalışıyor ancak Türkiye buna şiddetle karşı çıkıyor ve bunu resmen savaş nedeni (casus belli) olarak görüyor.

Olası bir askeri çatışma sorulduğunda Yunan kaynaklar küstah ifadelerle şunları söyledi: "Kaç ülkeyi işgal ettiklerine bak, bizle neden savaşmasınlar?". Yunan kaynaklar, Yunanistan'ın korkusunun Akdeniz'deki adalardan birine yönelik bir "Türk işgali" girişimi olduğunu ileri sürdü.

N12'ye göre Doğu Akdeniz'de stratejik bir konumda bulunan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi de Türk karşıtı ittifakın bir parçası.

İsrail'in eski GKRY Büyükelçisi Michael Harari, Doğu Akdeniz'deki gerilimin tam ölçekli bir savaşa dönüşme ihtimalinin olduğunu bildirdi. İsrail ve Türkiye'nin Suriye, Gazze ve Doğu Akdeniz olmak üzere üç farklı cephede karşı karşıya geldiğini ve bunun Tel Aviv ile Atina'yı birbirine yaklaştırdığını belirtti.

Yunan olası savaşa hazırlanıyor! Türkiye için İsrail üzerinden küstah tehdit

"TÜRKLER GAZZE'DE YER ALMAMALI"

Harari, "Yunanistan ve GKRY Türkiye'den endişe duyarken, İsrail ve Türkiye de 2010'ların başında krizdeydi, bu nedenle Atina ile Tel Aviv ilişkilerinin güçlenmesi doğaldı. Bu ilişki 7 Ekim 2023 olayları sırasında daha da pekişti. Yunanistan ve GKRY stratejik ortaklığın dayanıklılığını gerçekten gösterdi." ifadelerini kullandı.

Yunan yetkililere göre İsrail ve Yunanistan, Türkiye'nin F-35 almasını önlemek için birlikte diplomatik baskı uyguluyor. Bu adımı "tüm bölge için tehlikeli" olarak tanımlıyorlar. Aynı zamanda Tel Aviv ve Atina, ateşkes sonrası Gazze'de Türkiye'nin nüfuz kazanmasını engellemeye çalışıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye'nin Gazze'de rol üstlenmesine karşı çıktığını açıkça belirtti. Yunan yetkililer ise İsrail'e destek verdiklerini söyleyerek, "Türkiye'nin Gazze'de rol almasını istemiyoruz. Eğer bir rol elde ederlerse, bu hepimiz için bir başarısızlıktır" ifadelerini kullandı.

İsrail'in katil başbakanı Netanyahu (AA)İsrail'in katil başbakanı Netanyahu (AA)

ATİNA OLASI SAVAŞTA İSRAİL'DEN YARDIM BEKLİYOR

Askeri bir gerilim durumunda Yunan yetkililer, İsrail, GKRY ve Fransa'dan askeri destek beklediklerini ancak diğer Batılı ülkelerin arkalarında durmayacağından korktuklarını belirtti.

"TÜRKLERİ SINIRLAMAK İÇİN İTTİFAK KURUYORUZ"

Yunan yetkililer, Türklerin imparatorluk kurduğunu iddia ederek, "Türkleri sınırlamak için İsrail ve GKRY ile bir eksen kurmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin savunma ihracatı Yunanistan’ın radarındaTürkiye’nin savunma ihracatı Yunanistan’ın radarında TÜRKİYE'NİN SAVUNMA İHRACATI YUNANİSTAN'IN RADARINDA

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yunan olası savaşa hazırlanıyor! Türkiye için İsrail üzerinden küstah tehdit Yunan olası savaşa hazırlanıyor! Türkiye için İsrail üzerinden küstah tehdit Yunan olası savaşa hazırlanıyor! Türkiye için İsrail üzerinden küstah tehdit
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör