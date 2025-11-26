Washington’da 2 ABD askeri vuruldu! Beyaz Saray kapatıldı | Trump: Saldırgan çok ağır bedel ödeyecek

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Beyaz Saray yakınlarında iki Ulusal Muhafız askerinin vurulduğunu açıkladı. Askerlerin durumlarının nasıl olduğu bilinmiyor. Beyaz Saray güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.

Ronald Reagan Havaalanında uçuşlar güvenlik gerekçesiyle askıya alınırken Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada "Trump'a saldırı ile ilgili bilgi verildi. Beyaz Saray trajik durumu farkında ev yakından izliyor" denildi.

"SALDIRGAN AĞIR BEDEL ÖDEYECEK"

Saldırıyla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. ABD Başkanı Trump da konuya ilişkin "Saldırgan çok ağır bedel ödeyecek" dedi.

Saldırganın yakalanma anları ise A Haber'de yayınlandı.

Ayrıntılar geliyor...