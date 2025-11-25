Terör devleti İsrail’den Batı Şeria’ya saldırı! 1 Filistinli katledildi

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İsrail askerleri ile özel hareket timleri, Nablus'un doğusunda bir binaya önce tanksavar füzesi fırlattı sonra da içinde saklandığı iddia edilen Filistinliyi ateş açarak öldürdü.

Söz konusu Filistinlinin, Mayıs 2024'te 2 İsrail askerini araçla ezip öldürdükten sonra Nablus'taki Filistin emniyet güçlerine teslim olduğu, İsrail'in "iade" talebinin de Filistinliler tarafından reddedildiği öne sürüldü.

Öte yandan, İsrail güçleri, Nablus'un doğusuna düzenledikleri baskında Filistinlilere ateş açtı. Olayda gerçek mermi, ses ve göz yaşartıcı gaz bombasını yoğun bir şekilde kullanan askerler bir eve füze atarak yanmasına sebep oldu.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, hedef alınan evde bir kişinin yaralandığı ancak İsrail güçlerinin tıbbi müdahaleye izin vermediği belirtildi. İsrail askerlerinin, yaralı Filistinliyi gözaltına alarak evden ayrıldığı kaydedildi.

Filistin haber ajansı WAFA ise İsrail ordusunun Nablus'un batısındaki Yafa Caddesinde bir eve baskın düzenleyerek 2 Filistinliyi gözaltına aldığını yazdı.