Rusya’dan kritik açıklama: Türkiye ve Belarus yapıcı rol oynayabilir

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Türkiye ve Belarus Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde arabulucu olarak yapıcı bir rol oynayabilir. İstanbul platformunu reddeden biz değildik, bunu yapan Ukraynalılardı." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için hazırlanacak revize edilmiş ABD barış planının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Alaska'daki zirvede vardığı anlayışın "ruhunu ve lafzını" yansıtması gerektiğini söyledi.

Moskova'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Lavrov, Rusya'nın ABD'nin Ukrayna için hazırladığı barış planının ilk versiyonunu memnuniyetle karşıladığını ve Washington'un Ukrayna ve Avrupa ile yaptığı istişarelerden sonra gelecek revize edilmiş ara versiyonu beklediklerini belirtti.

Lavrov, revize edilecek planın, Putin ile Trump'ın Ağustos ayında Alaska'da yaptığı görüşmede ele alınan hususları yansıtmaması hâlinde Rusya açısından durumun tamamen farklı olacağını ifade etti.

"TÜRKİYE YAPICI BİR ROL OYNAYABİLİR"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Türkiye ve Belarus Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde arabulucu olarak yapıcı bir rol oynayabilir. İstanbul platformunu reddeden biz değildik, bunu yapan Ukraynalılardı." dedi.

Lavrov, "Rusya ABD'nin orijinal barış planını memnuniyetle karşıladı ancak değiştirilen planın görüşmelerin ruhunu yansıtmaması halinde durum farklı olur." açıklamasında bulundu.

