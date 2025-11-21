21 Kasım 2025, Cuma
Suriye'nin Rakka ilinde Suriye ordusu ile PKK/YPG arasında çatışma çıktı

Suriye'nin Rakka ilinde Suriye ordusu ile PKK/YPG arasında çatışma çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 21.11.2025 10:55
Suriye’nin Rakka ilinde Suriye ordusu ile PKK/YPG arasında çatışma çıktı

Suriye'nin doğusundaki Rakka ilinde, Suriye ordusu ile SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG arasında Ganim Ali hattında çatışma çıktığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, çatışmalar Ganem el-Ali köyü hattında ağır silahların kullanılmasıyla yoğunlaştı. Suriye ordusunun, bölgedeki çatışmaların ardından PKK/YPG'ye ait mevzileri çok namlulu roketatarlarla hedef aldığı kaydedildi.

