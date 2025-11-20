BM İklim Zirvesi'nde yangın paniği! Katılımcılar binadan tahliye edildi
Brezilya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) sırasındaki bir pavilyonda yangın çıktı. Mavi bölgedeki alanda bulunan katılımcılar hızla tahliye edilirken can kaybına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Brezilya'nın Belem kentindeki BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı'nın (COP30) düzenlendiği alanda bulunan bir pavilyonda yangın çıktı. Katılımcılar, yangın nedeniyle hızla binadan tahliye edildi.
BİNADA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI
Yangın kısa sürede görevliler tarafından kontrol altına alınırken, yangında ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangının, elektrik tesisatı kaynaklı olduğu düşünülüyor. Polis yangının çıktığı binanın etrafını güvenlik çemberi kurdu.