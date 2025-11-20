BM İklim Zirvesi’nde yangın paniği! Katılımcılar binadan tahliye edildi

20 Kasım 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 20.11.2025 22:22 Güncelleme: 20.11.2025 22:34
Brezilya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) sırasındaki bir pavilyonda yangın çıktı. Mavi bölgedeki alanda bulunan katılımcılar hızla tahliye edilirken can kaybına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Brezilya'nın Belem kentindeki BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı'nın (COP30) düzenlendiği alanda bulunan bir pavilyonda yangın çıktı. Katılımcılar, yangın nedeniyle hızla binadan tahliye edildi.

BREZİLYA'DAKİ COP30 ZİRVESİ'NDE YANGIN

BİNADA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Yangın kısa sürede görevliler tarafından kontrol altına alınırken, yangında ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangının, elektrik tesisatı kaynaklı olduğu düşünülüyor. Polis yangının çıktığı binanın etrafını güvenlik çemberi kurdu.

