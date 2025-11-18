Fransa’da müze krizi: Louvre’da bir galeri kapatıldı

Campana Galerisi, Luvre Müzesi (Louvre Müzesi resmi hesabı)

Yönetim, zemin taşıyıcı kirişlerde tespit edilen yapısal zayıflıklar nedeniyle galerinin tedbir amaçlı ziyaretçiye kapatıldığını açıkladı. Mühendislerin, müzenin Sully kanadındaki galeride kirişler üzerinde çalışma yürüteceği aktarıldı.



MÜZE YÖNETİCİLERİ ELEŞTİRİLMİŞTİ



Louvre Müzesi'nde 19 Ekim'de gerçekleştirilen soygundan 3 hafta sonra yayımlanan Sayıştay raporuna göre, müze yöneticileri temel bakım ve koruma yerine yeni eserler ve sergilere yatırım yapmayı tercih ettikleri için eleştirilmişti.

2018-2024 yıllarını temel alan rapor, müzenin yeni eser alımına 105,4 milyon euro ve sergi alanlarına 63,5 milyon euro harcandığını ortaya koymuştu. Aynı dönemde bakım çalışmalarına yalnızca 26,7 milyon euro, sarayın restorasyonuna ise 59,5 milyon euro harcandığı belirtilmişti.



LOUVRE SOYGUNU



Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim'de soygun gerçekleştirilmişti. Sabah saatlerinde müze dışındaki bir kamyonun yük asansörünü kullanan kimliği henüz belirlenemeyen 4 hırsız, bir pencereyi kırarak Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölüme girmişti.

Hırsızlar, 9 parça mücevher çalmış, kaçtıkları sırada ise 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait tacı düşürmüşlerdi.

Taç, hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Hırsızların soygunu 7 dakika sürmüş ve motosikletlerle olay yerinden kaçmışlardı.

Soygun sonrası müze güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatılmış ve yapılan incelemelerin ardından 3 gün sonra yeniden ziyaretçi kabul etmeye başlamıştı.