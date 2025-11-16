16 Kasım 2025, Pazar
Haberler Dünya Haberleri Rakka’da sıcak gece: Suriye ordusu ile PKK/YPG arasında şiddetli çatışma

Rakka’da sıcak gece: Suriye ordusu ile PKK/YPG arasında şiddetli çatışma

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 16.11.2025 16:53
ABONE OL
Rakka’da sıcak gece: Suriye ordusu ile PKK/YPG arasında şiddetli çatışma

Suriye'nin doğusundaki Rakka ilinde, Suriye Savunma Bakanlığı güçleri ile SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG arasında Madan Ganim Ali hattında çatışma çıktı bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, çatışmaların yer yer şiddetlendiğini ve PKK/YPG'nin ise takviye birlikler gönderdiği aktardı.

Çatışmalar nedeniyle bölgede güvenlik durumu daha da kötüleşirken, ölü ve yaralılara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Rakka’da sıcak gece: Suriye ordusu ile PKK/YPG arasında şiddetli çatışma Rakka’da sıcak gece: Suriye ordusu ile PKK/YPG arasında şiddetli çatışma Rakka’da sıcak gece: Suriye ordusu ile PKK/YPG arasında şiddetli çatışma
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör