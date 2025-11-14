Almanya’da askerlikte devrim: Önce gönüllü yetmezse zorunlu askerlik

CDU/CSU Parlamento Grup Başkanı Jens Spahn, SPD Parlamento Grup Başkanı Matthias Miersch, CSU Parlamento Grup Başkanı Alexander Hoffmann ile Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, varılan anlaşmayı Mecliste düzenlenen ortak basın toplantısında kamuoyuyla paylaştı. İlk olarak gönüllülük esasına dayanan yeni askerlik modeline göre 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren 18 yaşına gelen tüm gençlere Alman ordusunda görev yapmak isteyip istemediklerini, sağlık açısından problemleri bulunup bulunmadığını, boy-kilo gibi kişisel bilgilerin de sorulduğu bir form gönderilecek. Olası bir savaş veya savunma durumunda askere çağırılabilecek gönüllüleri belirlemek amacıyla bir veri havuzuna aktarılacak bilgileri içeren formları erkeklerin doldurması zorunlu olacak ancak kadınlar için böyle bir zorunluluk bulunmayacak. Söz konusu formları dolduran ve gönüllü askerlik yapmak isteyen adaylar sağlık muayenesine davet edilecek. Askerliğe elverişli olanlar ise yükümlülüklerini yerine getirmek için Alman ordusuna katılacak. Söz konusu formları yanlış dolduranlara, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara ve geç gönderenlere ise idari para cezası verilecek.