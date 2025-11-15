15 Kasım 2025, Cumartesi
Almanya’da yeni askerlik yasasına onay: Gönüllü ya da zorunlu
Rusya'nın son aylarda artan saldırganlığı ve hava sahası ihlalleri sonrası alarma geçen Almanya'da, savaşa hazırlık sürüyor. Ordunun güçlendirilmesine yönelik adımlar atmaya devam eden Alman hükümeti yeni bir askerlik düzenlemesine onay verdi. Meclis’te kabul edilen yasa ile 'önce gönüllü, yetmezse zorunlu askerlik' dönemi başladı. İşte ayrıntılar…