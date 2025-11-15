Almanya’da yeni askerlik yasasına onay: Gönüllü ya da zorunlu

Rusya'nın son aylarda artan saldırganlığı ve hava sahası ihlalleri sonrası alarma geçen Almanya'da, savaşa hazırlık sürüyor. Ordunun güçlendirilmesine yönelik adımlar atmaya devam eden Alman hükümeti yeni bir askerlik düzenlemesine onay verdi. Meclis’te kabul edilen yasa ile 'önce gönüllü, yetmezse zorunlu askerlik' dönemi başladı. İşte ayrıntılar…

