Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye taziye mesajı: Dayanışma içindeyiz

Suudi Arabistan Krallığı'nın Türkiye Büyükelçiliği resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye Cumhuriyeti'ne en derin taziye ve teselli dileklerini ilettiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, Suudi Arabistan'ın bu elim kazadan dolayı Türkiye'nin yanında durduğu ve dayanışma içerisinde olduğu vurgulandı.

"KARDEŞ TÜRKİYE HALKINA DERİN TAZİYELERİMİZİ SUNARIZ"

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan'ın doğusundaki Signagi bölgesinde bir askeri uçağın düşmesi nedeniyle Suudi Arabistan Krallığı'nın kardeş Türkiye Cumhuriyeti'ne en derin taziye ve teselli dileklerini sunduğunu ifade eder. Ayrıca Suudi Arabistan Krallığı'nın bu elim kazadan dolayı Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında durduğunu ve dayanışma içerisinde olduğunu belirtir."

Kazadan etkilenen ailelere ve Türkiye'ye yönelik destek mesajları, iki ülke arasındaki kardeşlik ve dayanışma ilişkisini güçlendiren bir jest olarak değerlendirildi.