Lavrov, "Eğer gerçekten Alaska'daki gelişmiş sonuçlar üzerine inşa edilirse, Budapeşte'de ikinci Rusya-Amerika zirvesini gerçekleştirmeye hâlâ hazırız. Ancak tarih henüz belirlenmedi. Rusya-Amerika temasları devam ediyor." dedi.

Lavrov ayrıca, The Financial Times gazetesinin, Budapeşte zirvesinin iptalini Rusya'nın sözde atıfta bulunduğu bir Ukrayna mutabakatına bağlayarak "olayların yanlış bir versiyonunu yayımladığını" söyledi.

Bakan, gazetenin "Moskova'yı suçlamak ve (ABD Başkanı) Donald Trump'ı sunduğu yoldan, yani kalıcı ve sürdürülebilir bir barışa giden yoldan saptırmak amacıyla olayların özünü ve sırasını çarpıttığını" vurguladı. Lavrov'a göre bu yol, Zelenskiy'nin "nefes alma" bahanesiyle Avrupa'daki sponsorlarının "Nazi rejimini" silahlarla doldurup Rusya'ya karşı savaşı sürdürme arzusuna hizmet eden "derhal ateşkes" yaklaşımından farklı bir yoldu.

Lavrov, "BBC Trump'ın konuşmasına Kongre Binası'nı basma çağrısı ekleyerek sahte bir video hazırlayabildiyse, Financial Times'ın da yalan söylemekten çekinmeyeceğine şüphe yok." diye ekledi.