61 yıl sonra tarihi kırılma! Şam ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyona katıldı

ABD'nin Suriye Büyükelçiliği, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Suriye'nin DEAŞ'a karşı mücadele eden uluslararası koalisyona katıldığını duyurdu.



Büyükelçiliğin paylaşımında, "Bu, Suriye ve küresel terörle mücadele tarihinde dönüm noktası niteliğinde bir andır. Suriye, resmen IŞİD'i (DEAŞ) yenmek için uluslararası koalisyona katılan 90. ortak oldu." ifadelerine yer verildi.