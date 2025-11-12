12 Kasım 2025, Çarşamba
Haberler Dünya Haberleri 61 yıl sonra tarihi kırılma! Şam ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyona katıldı

61 yıl sonra tarihi kırılma! Şam ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyona katıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 12.11.2025 09:58
ABONE OL
61 yıl sonra tarihi kırılma! Şam ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyona katıldı

Suriye hükümeti, 61 yıllık baas rejiminin devrilmesinin ardından ABD öncülüğünde 2014 yılında kurulan DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyona katıldı.

ABD'nin Suriye Büyükelçiliği, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Suriye'nin DEAŞ'a karşı mücadele eden uluslararası koalisyona katıldığını duyurdu.

Büyükelçiliğin paylaşımında, "Bu, Suriye ve küresel terörle mücadele tarihinde dönüm noktası niteliğinde bir andır. Suriye, resmen IŞİD'i (DEAŞ) yenmek için uluslararası koalisyona katılan 90. ortak oldu." ifadelerine yer verildi.

Terör örgütü DEAŞ mensupları Suriye'de (Arşiv)Terör örgütü DEAŞ mensupları Suriye'de (Arşiv)

Uluslararası Koalisyon, 2014 yılında ABD öncülüğünde kurulduğundan bu yana çok sayıda ülkenin katılımıyla Suriye ve Irak'ta DEAŞ'a karşı operasyonlar yürütmüş ancak Suriye hükümeti, bu operasyonlara resmen dahil edilmemişti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
61 yıl sonra tarihi kırılma! Şam ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyona katıldı 61 yıl sonra tarihi kırılma! Şam ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyona katıldı 61 yıl sonra tarihi kırılma! Şam ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyona katıldı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör