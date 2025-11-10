10 Kasım 2025, Pazartesi
Haberler Dünya Haberleri Siyonist Bakan Katz'dan Başkan Erdoğan'ı hedef alan alçakça sözler: AK Parti'den sert tepki

Siyonist Bakan Katz'dan Başkan Erdoğan'ı hedef alan alçakça sözler: AK Parti'den sert tepki

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.11.2025 05:13 Güncelleme: 10.11.2025 05:57
ABONE OL
Siyonist Bakan Katz’dan Başkan Erdoğan’ı hedef alan alçakça sözler: AK Parti’den sert tepki

Terör devleti İsrail'in Siyonist bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak skandal paylaşımda bulundu. Katz'ın Türkçe olarak yayınladığı ırkçı, hakaret içeren ve yalanlarla dolu mesajına AK Parti'den tepki gecikmedi. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Katz'ın alçak açıklamalarına tepki göstererek "Gazze'deki soykırımı uluslararası platformlarda yüksek sesle dile getiren Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve ülkemize yönelik hadsiz ifadelerinin, hiçbir siyasi, ahlaki, diplomatik değeri yoktur." ifadesini kullandı.

Siyonist İsrail'in katil Savunma Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından Başkan Erdoğan'ı hedef alan alçakça bir paylaşımda bulundu. Eli kanlı bakan X hesabından yaptığı Türkçe paylaşımında Başkan Erdoğan'ın karikatür hale getirilmiş görüntüsünü kullanarak, Gazze'deki mücadelesini hakaret ve ırkçı söylemlerle ele aldı.

Siyonist bakan Yisrael Katz, Başkan Erdoğan'ı alçakça sözlerle hedef aldı. (ahaber.com.tr) Siyonist bakan Yisrael Katz, Başkan Erdoğan'ı alçakça sözlerle hedef aldı. (ahaber.com.tr)

SİYONİST KATZ'DAN SKANDAL PAYLAŞIM

Katil İsrailli bakan, yaptığı paylaşımda Başkan Erdoğan'ın masum Filistin halkının yanında duran duruşunu hedef alarak ırkçı ve hakaret içerek ifadeler kullandı. Hadsiz ve skandallarla dolu paylaşımda "Recep Tayyip Erdoğan şu gülünç tutuklama emirlerini al ve buradan defol. Onlar, Kürtlere yaptığın katliama daha uygun. İsrail güçlü ve korkmuyor. Gazze'yi sadece dürbünle görebileceksin." dedi.


AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, siyonist bakan Katz'ın skandal sözlerine tepki gösterdi. (AA)AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, siyonist bakan Katz'ın skandal sözlerine tepki gösterdi. (AA)

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ

Katz'ın, Başkan Erdoğan'ı hedef alan alçak sözlerine AK Parti'den sert tepki gösterildi. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında skandal sözlere tepki göstererek; "Uluslararası hukuk ilkelerini sistematik biçimde ihlal eden, insanların yaşam hakkını hiçe sayarak iktidarını kan ve soykırım üzerine inşa eden Netanyahu yönetiminin Savunma Bakanı'nın, Gazze'deki soykırımı uluslararası platformlarda yüksek sesle dile getiren Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve ülkemize yönelik hadsiz ifadelerinin, hiçbir siyasi, ahlaki, diplomatik değeri yoktur. Gazze'de süregelen yıkım ve zulüm karşısında sorumluluğu örtbas etmeye yönelik retorik ne vicdani ne de tarihsel bir anlama sahiptir.

Efkan Ala'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım (X- Ekran Görüntüsü) Efkan Ala'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım (X- Ekran Görüntüsü)

"FİLİSTİN HALKININ HAKLI DAVASI DA SUSTURULAMAYACAKTIR"

Devlet terörünü meşru savunma kılıfında sunmaya çalışan bu zihniyetin gerçek niyeti, Filistin halkının onurlu direnişini bastırmak ve yaşanan soykırımı unutturmaktır. Ancak tarih, hiçbir halkın haklı mücadelesini susturamamıştır, Filistin halkının haklı davası da susturulamayacaktır. Türkiye, Filistin halkının meşru hak ve taleplerine verdiği destekten taviz vermeyecek, uluslararası hukuk ve insan hakları temelinde adalet arayışını kararlılıkla sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Siyonist Bakan Katz’dan Başkan Erdoğan’ı hedef alan alçakça sözler: AK Parti’den sert tepki Siyonist Bakan Katz’dan Başkan Erdoğan’ı hedef alan alçakça sözler: AK Parti’den sert tepki Siyonist Bakan Katz’dan Başkan Erdoğan’ı hedef alan alçakça sözler: AK Parti’den sert tepki
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör