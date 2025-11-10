Siyonist Bakan Katz’dan Başkan Erdoğan’ı hedef alan alçakça sözler: AK Parti’den sert tepki



AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, siyonist bakan Katz'ın skandal sözlerine tepki gösterdi. (AA)

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ

Katz'ın, Başkan Erdoğan'ı hedef alan alçak sözlerine AK Parti'den sert tepki gösterildi. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında skandal sözlere tepki göstererek; "Uluslararası hukuk ilkelerini sistematik biçimde ihlal eden, insanların yaşam hakkını hiçe sayarak iktidarını kan ve soykırım üzerine inşa eden Netanyahu yönetiminin Savunma Bakanı'nın, Gazze'deki soykırımı uluslararası platformlarda yüksek sesle dile getiren Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve ülkemize yönelik hadsiz ifadelerinin, hiçbir siyasi, ahlaki, diplomatik değeri yoktur. Gazze'de süregelen yıkım ve zulüm karşısında sorumluluğu örtbas etmeye yönelik retorik ne vicdani ne de tarihsel bir anlama sahiptir.