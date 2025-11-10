A Haber iç savaşın derinleştiği Sudan’da! Önce bölündü şimdi de iç savaş çıktı

Sudan'ın Faşir bölgesinde Hızlı Destek Kuvvetleri olarak adlandırılan Muhammed Dagalo'ya bağlı milis güçleri tarafından bölgede katliamlar sürüyor. Yaklaşık 40 bin kişinin katledildiği olayda Sudan Ordusu ile HDK'li milisler arasında çatışma devam ediyor. A Haber ekibi olarak Sudan'dan son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Kerem Ulak önemli açıklamalarda bulundu.

20 AYDIR SÜREN TRAJEDİ KATLİAMA DÖNDÜ

A Haber ekibi olarak Sudan'a giden A Haber Muhabiri Kerem Ulak, 20 aydır süren trajedinin katliama döndüğünü belirterek büyük bir dramın yaşandığını söyledi. Ulak, 2023'ten günümüze kadar yaklaşık 40 bin kişinin Hızlı Destek Kuvvetleri olarak adlandırılan Muhammed Dagalo'ya bağlı milis güçleri tarafından öldürüldüğünü ifade ederek şöyle konuştu:

A Haber olarak Kara Kıta Afrika'nın bahtsız kara ülkesi Sudan'dayız. Sudan'da yaklaşık 20 aydır bir trajedi, bir katliam yaşanıyor ve gerçekten şu an büyük bir dram bu ülkede yaşanmaya devam ediyor. Tabii dramın merkezinde maalesef yine siviller var ve Faşir bölgesi'nde yaklaşık 20 aylık süre içinde, 2023'ten günümüze kadar yaklaşık 40 bin kişi hayatını kaybetti. Hızlı Destek Kuvvetleri olarak adlandırılan Muhammed Dagalo'ya bağlı milis güçleri bölgede sivilleri hedef almaya ve sivillere yönelik soykırımlarda devam ediyorlar.