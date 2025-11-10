A Haber iç savaşın derinleştiği Sudan’da! Önce bölündü şimdi de iç savaş çıktı
Sudan’daki savaş katliama dönüşürken, bölgeden kanlı görüntüler gelmeye devam ediyor. A Haber Muhabiri Kerem Ulak, iç savaşın derinleştiği ve yaklaşık 40 bin kişinin yaşamını yitirdiği ülkeden son gelişmeleri aktardı. Ulak, bir süre önce ilan edilen ateşkesin tek taraflı bozulduğuna dikkat çekerek, “Binlerce sivil şu an açlık tehlikesiyle karşı karşıya ayrıca sağlık sorunları burada çok ciddi durumda. Sıtma, kolera ve sarı humma bölgede yine kol geziyor” dedi.
Sudan'ın Faşir bölgesinde Hızlı Destek Kuvvetleri olarak adlandırılan Muhammed Dagalo'ya bağlı milis güçleri tarafından bölgede katliamlar sürüyor. Yaklaşık 40 bin kişinin katledildiği olayda Sudan Ordusu ile HDK'li milisler arasında çatışma devam ediyor. A Haber ekibi olarak Sudan'dan son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Kerem Ulak önemli açıklamalarda bulundu.
20 AYDIR SÜREN TRAJEDİ KATLİAMA DÖNDÜ
A Haber ekibi olarak Sudan'a giden A Haber Muhabiri Kerem Ulak, 20 aydır süren trajedinin katliama döndüğünü belirterek büyük bir dramın yaşandığını söyledi. Ulak, 2023'ten günümüze kadar yaklaşık 40 bin kişinin Hızlı Destek Kuvvetleri olarak adlandırılan Muhammed Dagalo'ya bağlı milis güçleri tarafından öldürüldüğünü ifade ederek şöyle konuştu:
A Haber olarak Kara Kıta Afrika'nın bahtsız kara ülkesi Sudan'dayız. Sudan'da yaklaşık 20 aydır bir trajedi, bir katliam yaşanıyor ve gerçekten şu an büyük bir dram bu ülkede yaşanmaya devam ediyor. Tabii dramın merkezinde maalesef yine siviller var ve Faşir bölgesi'nde yaklaşık 20 aylık süre içinde, 2023'ten günümüze kadar yaklaşık 40 bin kişi hayatını kaybetti. Hızlı Destek Kuvvetleri olarak adlandırılan Muhammed Dagalo'ya bağlı milis güçleri bölgede sivilleri hedef almaya ve sivillere yönelik soykırımlarda devam ediyorlar.
İLAN EDİLEN ATEŞKES TEK TARAFLI BOZULDU
Tabii geçtiğimiz günlerde HDK (Hızlı Destek Kuvvetleri) Amerika Birleşik Devletleri, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de devreye girmesiyle ateşkes ilan ettiğini söylemişti. Ancak yine saldırılarına Sudan'da devam ediyor ve Sudan'da birçok şehre insansız hava araçlarıyla saldırı düzenleyerek tek taraflı ateşkesi bozdu HDK ve şu an bölgede Sudan Ordusu'nun HDK'ya karşı ilerleyişi de devam ediyor.
Bir yandan MiG savaş uçakları bölgede Hızlı Destek Kuvvetleri milislerinin bulunduğu noktaları yoğun bir şekilde bombardıman altına alırken, bir yandan da özellikle Çad, hemen sınır komşusu olan Çad'dan Sudan'a, HDK'ya silah girişini de konvoyların girişini de engellemeye çalışıyorlar.
"A HABER OLARAK SUDAN'DAYIZ"
A Haber olarak Sudan'dayız, Sudan'ın işlek caddelerinden birindeyiz ve Port Sudan'dayız. Port Sudan hemen Kızıldeniz'in kenarında yer alan yaklaşık 500.000 nüfuslu şirin bir şehir.
SUDAN'IN KUZEYİNDE ENERJİ KRİZİ
Bölgede petrol ile alakalı sıkıntılar yaşanmaya başladı. Bunun nedeni de şöyle açıklamak gerekiyor: 2011 yılında referandum yapılmıştı ve referandumla Güney Sudan, Sudan'dan ayrıldı ve ülke ikiye bölünmüştü. Ve Güney Sudan'daki tabii referandumun içeriğine baktığınız zaman, özellikle emperyalistlerin Güney Sudan'da Hristiyanlara katliam yapıldığı algısını oluşturmuşlardı ve bundan sonra da bölgede iç karışıklıklar çıktı ve 2011'de Güney Sudan ayrıldı. Güney Sudan ayrıldıktan sonra bölgede petrol yataklarının %70'i o bölgede kaldı ve o petrolün şu an Kuzey Sudan'a, Hartum bölgesine, bulunduğumuz Sudan kuzeyine akışı durmuş durumda ve bu da tabii ciddi bir enerji krizi olarak karşımıza çıkıyor.
50 MİLYON KİŞİ BU BÖLGEDE YAŞIYOR
Sudan oldukça geniş bir coğrafya, yaklaşık 50 milyon nüfusu bulunuyor ve 50 milyon nüfusun üçte biri büyük şehirlerde, özellikle Kızıldeniz ve ticaretin yoğun olduğu noktalarda yaşıyor. Ve tabii özellikle şunu vurgulamakta fayda var: Sudan'da su imkanları, sulama imkanları oldukça kısıtlı. Coğrafya geniş, yaklaşık 1.750.000 km²'lik bir coğrafyadan bahsediyoruz ve Türkiye'nin yaklaşık olarak iki, iki buçuk katı bir ülkeden bahsediyoruz ancak su imkanlarının kıt olduğu özellikle belirtelim ki şu an bölgede, Sudan'ın genelinde yaklaşık %6'lık bir tarım alanı var ki bu bölge tabii yetmiyor, gıda olarak çok ciddi bir sıkıntı olarak karşımıza çıkıyor.
1 MİLYON KİŞİ GÖÇ ETTİ
Tabii Faşir'deki katliamdan bahsetmiştik. HDK Faşir'de yaklaşık 40.000 kişiyi 20 ayda katletmişti ve şu an bölgede 1 milyon kişi evlerinden göç etti. 350.000 kişi, ki bunların büyük çoğunluğunun çocuklardan oluştuğunu belirtelim, çok ciddi bir açlık tehlikesiyle karşı karşıya ve yine hemen Faşir'in yan tarafında, doğusunda yer alan Kutufan bölgesi'nde de yaklaşık 10 günlük süre içinde 40.000 kişinin evlerini terk ettiğini ve güvenli alanlara göç ettiğini belirtmek istiyoruz.
"EN BÜYÜK SIKINTI SU VE GIDA"
Güvenli alanlara göç eden insanların en büyük sıkıntısı su ve gıda. Maalesef bölgede şu an burada Sudan'da, özellikle Sudan'ın doğusunda ve kuzeyinde çok ciddi bir şu an gıda ihtiyacı sıkıntısı yaşanıyor ki bu bölgeye Türkiye'den bir yandan AFAD, bir yandan Kızılay, bir yandan özel vakıflar, STK'lar, vakıflar, dernekler gıda yardımlarını sürdürüyorlar. Bu bölgede yine şunu da belirtelim: Yine büyük bir kolera salgını var ki koleradan dolayı son iki yıl içinde yaklaşık 2500 kişinin hayatını kaybettiğini belirtelim. Yine sağlık sorunları burada çok ciddi bir mesele. Sıtma, bir yandan kolera dedik, bir yandan sıtma dedik, sarı humma bölgede yine kol geziyor ve özellikle çocuklar üzerinden çok ciddi bir tehdit, tehlike oluşturmaya devam ediyor.
ZENGİN ALTIN YATAKLARI İÇİN DARFUR HEDEFTE
Hızlı Destek Kuvvetleri'nin başındaki isim Muhammed Dagalo ve şu an Sudan'ın doğusunda, Hartum'a 1100 kilometre mesafedeki Darfur'un tamamını kontrol altına almak istiyor. Çünkü burada çok zengin altın yatakları var ve bu altın yataklarını işleyerek yurt dışına, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'ne satarak silah desteği almak istiyor ki, şu an Darfur'da altın, Güney Sudan'da petrolün Sudan'ın merkezi yönetiminden çıkması ülkenin ekonomik olarak çok ciddi bir darboğaza girmiş olması anlamına da geliyor. Tabii büyük bir kriz, büyük bir sıkıntı, büyük bir dram var ve bölgede binlerce çocuk, binlerce sivil şu an açlık tehlikesiyle karşı karşıya. Ve Faşir'de yine binlerce kişi evlerinden çıkamıyor çünkü evlerinden çıkıp yiyecek aradıkları anda HDK güçleri tarafından katledilme tehlikesiyle karşı karşıyalar ve HDK'nın (Hızlı Destek Kuvvetleri'nin) stratejisi ise işgal ettikleri, kuşatma altına aldıkları şehirleri açlıkla tehdit etmek, açlıkla imtihan etmek, gıda yardımlarının kente girmesini engelleyerek şehirlerin teslim olmasını ve teslim olduktan sonra da şehirlerde büyük katliamlar, soykırımlar gerçekleştirmek.
HDK'Lİ MİLİSLERLE SUDAN ORDUSU ÇATIŞIYOR
Şu an bölgede maalesef Darfur'da, özellikle Faşir bölgesi, Kutufan bölgesi başta olmak üzere maalesef katliamlar, soykırımlar devam ediyor ve yaklaşık 100 bine yakın HDK'lı milisten bahsediyoruz. Ve HDK'lı milislerin şu an Sudan Ordusu'yla çatışmaları devam ediyor ve Sudan Ordusu da bölgede katliamları durdurmak için Abdülfettah El Burhan önderliğindeki (Abdülfettah El Burhan şu an General Sudan Ordusu'nun başındaki kişi) çok ciddi bir operasyon var ve bölgede bütünlüğü, istikrarı sağlamak için çok ciddi operasyonlar yapılıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkiye’nin milli ara takvimi belli oldu! Süper Lig başlangıç tarihi ve maç programı
- VGM burs sonuçları açıklandı mı, son durum ne? VGM yükseköğrenim (üniversite) burs ücreti ne kadar?
- 7 gün boyunca her sabah zeytinyağı içti: Vücudunda neler değişti? İşte kalp, kolesterol ve bağırsak sağlığına etkisi
- Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, hangi tarihte? 2.764 personel alımı canlı yayınlanacak mı?
- 2025 Kasım ara tatili ne zaman bitiyor, okullar hangi gün açılacak? 2025-2026 MEB tatil takvimi...
- Ezber bozacak 2026 altın tahmini! 8.000 TL öncesi İslam Memiş alım sınırını açıkladı: Bu rakamı gören şaşıracak
- 33. Dönem POMEM başvuruları 2025 ne zaman? EGM polis alımı tarihi ve başvuru şartları açıklandı mı?
- Ilıman hava bitiyor! Balkanlardan gelen soğuk dalga kapıda! 24 saatten az kaldı: Sağanak, şimşek, don...
- Fenerbahçe-Kayserispor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? FB maçı şifresiz mi?
- Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 10 Kasım Pazartesi İstanbul'da ulaşım bedava mı? İETT, metro, metrobüs, MARMARAY...
- CANLI MAÇ İZLE | Kocaelispor-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz izlenebilir mi?
- TOKİ e-Devlet TC ile başvuru ekranı saat kaçta açılacak? TCKN sonu 0, 6, 4, 2 olanlar: 500 Bin Sosyal Konut 5 bin TL ödeme adımları