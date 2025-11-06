06 Kasım 2025, Perşembe
Haberler Gündem Haberleri Sudan’da katliam yapan güçler ateşkesi kabul etti

Sudan’da katliam yapan güçler ateşkesi kabul etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.11.2025 17:52 Güncelleme: 06.11.2025 18:23
ABONE OL
Sudan’da katliam yapan güçler ateşkesi kabul etti

Sudan'da soykırım gerçekleştiren BAE destekli Hızlı Destek Kuvvetleri, ABD, Suudi Arabistan, İngiltere ve BAE’den oluşan uluslararası dörtlü grubun ateşkes teklifini kabul etti.

Sudan'da soykırım yapan, BAE destekli HDK, ABD, Suudi Arabistan, İngiltere ve BAE'nin yer aldığı uluslararası dörtlü grubun sunduğu ateşkes teklifini kabul etti.

Sudan’da katliam yapan güçler ateşkesi kabul etti

NE OLMUŞTU?

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sudan’da katliam yapan güçler ateşkesi kabul etti Sudan’da katliam yapan güçler ateşkesi kabul etti Sudan’da katliam yapan güçler ateşkesi kabul etti
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör