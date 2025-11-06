Sudan’da katliam yapan güçler ateşkesi kabul etti
Sudan'da soykırım gerçekleştiren BAE destekli Hızlı Destek Kuvvetleri, ABD, Suudi Arabistan, İngiltere ve BAE’den oluşan uluslararası dörtlü grubun ateşkes teklifini kabul etti.
Sudan'da soykırım yapan, BAE destekli HDK, ABD, Suudi Arabistan, İngiltere ve BAE'nin yer aldığı uluslararası dörtlü grubun sunduğu ateşkes teklifini kabul etti.
NE OLMUŞTU?
Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.
Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.
On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.
