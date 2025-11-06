BM Uluslararası Göç Örgütü duyurdu! Sudan’ın Faşir şehrinde 81 binden fazla kişi yerinden edildi

IOM'dan yapılan açıklamada, "26 Ekim-4 Kasım tarihlerinde Faşir kentinden ve çevresindeki köylerden 81 bin 817 kişi yerinden edildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bu rakamların ön değerlendirmelere dayalı olduğu ve devam eden güvensizlik ile yerinden edilme dinamiklerindeki hızlı gelişmeler nedeniyle değişikliğe açık olduğu kaydedildi.

Açıklamada, sahadaki ekiplerden alınan bilgilere göre "yollarda ciddi bir güvensizlik olduğu" ve bu durumun hareketliliği engellediği aktarıldı. Genel durumun ise "gergin ve öngörülemez" olduğu vurgulandı.

SUDAN'DAKİ ÇATIŞMALAR VE HDK GÜÇLERİNİN İHLALLERİ

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.