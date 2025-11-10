A Haber iç savaşın derinleştiği Sudan’da!

Sudan’daki savaş katliama dönüşürken, bölgeden kanlı görüntüler gelmeye devam ediyor. A Haber Muhabiri Kerem Ulak, iç savaşın derinleştiği ve yaklaşık 40 bin kişinin yaşamını yitirdiği ülkeden son gelişmeleri aktardı. Ulak, bir süre önce ilan edilen ateşkesin tek taraflı bozulduğuna dikkat çekerek, “Binlerce sivil şu an açlık tehlikesiyle karşı karşıya ayrıca sağlık sorunları burada çok ciddi durumda. Sıtma, kolera ve sarı humma bölgede yine kol geziyor” dedi.