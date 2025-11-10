Sudan’da katliamlar sürüyor! On binlerce kişi için acil insani yardım çağrısı

10 Kasım 2025, Pazartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 10.11.2025 05:40 Güncelleme: 10.11.2025 05:41
Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) saldırıları ve bölgede uyguladığı katliamlar sürerken Kuzey Darfur ve Kuzey Kurdufan’dan ed-Debbe ile el-Ubeyd kentlerine sığınan on binlerce kişinin acil yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirildi.

Sudan İnsani Yardım Komisyonu Komiseri Selva Adem, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) saldırıları ve çatışmalar nedeniyle Kuzey Darfur ve Kuzey Kurdufan'dan ed-Debbe ile el-Ubeyd kentlerine sığınan on binlerce kişinin acil yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Adem, ülkenin doğusundaki Port Sudan'da bulunan ofisinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen ve Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız ile yaptığı görüşmenin ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye devleti, kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının Sudan halkına zor dönemde verdikleri destek için teşekkür eden Adem, "Bize en zor anda ulaşan Türkiye ve kuruluşlarına şükranlarımı sunuyorum. Yanımızdaydılar." dedi.

"TÜRKİYE, SUDAN'DAKİ KARDEŞLERİNE DESTEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR"

Türkiye'nin çıkar gözetmeden Sudan halkına insani yardım sunduğunu belirten Adem, "Türkiye, herhangi bir çıkar amacı taşımıyor, sadece Sudan'daki kardeşlerine insani yardım sunduğunu biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

HDK saldırıları sonrası Kuzey Darfur ve Kuzey Kurdufan'dan büyük göçler yaşandığını aktaran Adem, en yoğun toplanma noktasının ed-Debbe şehri olduğunu söyledi.

Adem, her geçen gün yerinden edilenlerin sayısının arttığını vurgulayarak, "Rakamlar sürekli değişiyor, çünkü her gün yeni gruplar yola çıkıyor." ifadesini kullandı.

On binlerce kişinin barınma, gıda, tedavi, ilaç ve çevre sağlığı desteğine acil ihtiyaç duyduğunu dile getiren Adem, ordu kontrolündeki Hartum, Vad Medeni ve Sinnar şehirlerine gönüllü geri dönüşlerin başladığını, bu bölgelerde sağlık tesislerinin onarımı, yeni sağlık merkezleri, su kuyularının rehabilitasyonu ile konut ve tarım altyapısının yeniden inşa edilmesi gerektiğini söyledi.

