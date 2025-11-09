Hamas 2014'te esir alınan Hadar Goldin'in cesedini teslim edecek
Hamas, İsrail işgal güçlerinin 2014'te Gazze Şeridi'ne saldırıları sırasında esir aldığı askerin cesedine ait kalıntıları, bugün teslim edeceğini duyurdu.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.
Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, esir Hadar Goldin'in cesedinin bulunması için yürütülen yer tespit çalışmaları neticesinde, dün öğle saatlerinde İsrail işgal güçlerinin işgali altındaki Refah kentindeki Yebna Mülteci Kampı'nda söz konusu kişinin cenazenin bulunduğu aktarılan açıklamada, esirin cesedine ait kalıntıların bugün yerel saatle 14.00'da teslim edileceği belirtildi.
NE OLMUŞTU?
Al Jazeera televizyonu dün Hamas mensupları ve Kızılhaç ekibinin, İsrailli askerin cesedini aramak üzere Refah'a gidişini ve cesedin bulunduğu tünele girişini gösteren görüntüleri paylaşmıştı.
Hadar Goldin, 2014'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından esir alınmıştı.
İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir'in, esir Goldin'in cesedinin teslim edilmesi halinde hükümet yetkililerine, İsrail işgalindeki Refah kentinde mahsur kalan 200 Hamas mensubunun güvenli geçişini önerdiğini aktarmıştı.
Ancak söz konusu öneriye Başbakan Binyamin Netanyahu'nun karşı çıktığı bildirilmişti.
Goldin'in cesedinin bulunmasıyla Refah'ta mahsur kalan Hamas mensuplarının güvenli bölgelere geçişine izni verilip verilmeyeceği henüz netleşmedi.
