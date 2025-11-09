Hamas 2014’te esir alınan Hadar Goldin’in cesedini teslim edecek

2014'te İzzeddin El Kassam Tugayları tarafından esir alınan siyonist Hadar Goldin (REUTERS)

NE OLMUŞTU?



Al Jazeera televizyonu dün Hamas mensupları ve Kızılhaç ekibinin, İsrailli askerin cesedini aramak üzere Refah'a gidişini ve cesedin bulunduğu tünele girişini gösteren görüntüleri paylaşmıştı.



Hadar Goldin, 2014'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından esir alınmıştı.