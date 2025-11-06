Melissa Kasırgası Haiti ve Jamaika’da 75 can aldı

Jamaika, REUTERS



"Bu yalnızca bir insani kriz değil, aynı zamanda geçim kaynaklarına, gelir düzeylerine ve yerel ekonomilere ağır bir darbedir. Görülmemiş bir felaket yaşıyoruz. Ülkenin kalbi sayılan Saint Elizabeth, Westmoreland, Saint James, Trelawny ve Saint Ann gibi turistik şehirler büyük darbe aldı."



Küba'da ise Melissa Kasırgası nedeniyle ölü sayısı henüz açıklanmadı, ancak Birleşmiş Milletler (BM) tahminlerine göre ülkenin Granma, Santiago de Cuba, Holguin ve Guantanamo eyaletlerinde yaklaşık 2,2 milyon kişi kasırgadan etkilendi.