Kıbrıs üzerinden yeni Emperyalist oyun mu kuruluyor? A Haber'de çarpıcı analiz
Önümüzdeki günlerde İsrail, GKRY, Yunanistan ve ABD arasında yapılan toplantı dikkat çekerken, “Kıbrıs üzerinden yeni Emperyalist oyun mu kuruluyor?” sorularını gündeme taşıdı. Başkan Erdoğan’ın "Emperyalist oyunda Kıbrıs da menüye eklenmiş. Buna dair duyumlarımız var" açıklaması sonrası Yunanistan'da bölgenin nabzını tutan A Haber Muhabiri İlhan Tahsin, önemli açıklamalarda bulunarak, "Ciddi bir ittifak ve bir oyun var” dedi.
Doğal gaz hattı üzerinden Kıbrıs'ta yeni bir Emperyal oyun mu hazırlanıyor? soruları gündeme gelirken, İsrail, Yunanistan, GKRY ve ABD arasında yapılan toplantı dikkat çekti. Konuyu Yunanistan'dan bağlanarak anlatan A Haber Muhabiri İhsan Tahsin, KKTC seçimerine de değindi. Tahsin, Türkiye'nin denklemin dışında tutulmaya çalışıldığını belirterek "ciddi bir ittifak ve bir oyun var" diye konuştu.
KKTC SEÇİMLERİ SONRASI SÜREÇ
KKTC'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında Kıbrıs Rumlarının başta iyimser olduğunu belirten Tahsin, "Yeni gelenle işimiz daha kolay" anlayışının hakim olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:
Cumhurbaşkanı seçimi... Şimdi Yunanlılar baştan ve Kıbrıs Rumları baştan çok iyimserdi. Bunu burada belirtmekte fayda var. Çünkü bir önceki Cumhurbaşkanı'nı çok sert ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediğini harfiyen yaptığını, uyguladığını, dolayısıyla da Türkiye'nin bir politikası yürüttüğünü ve bu değişimi şöyle gördüler: "Bize daha yakın, daha merkezci, en azından genç bir beyin, dolayısıyla da artık bununla işimiz daha kolay olur biraz." düşüncesi hakimdi Güney Lefkoşa ve Atina'da.
İYİMSER ORTAM HÜSRANA DÖNDÜ
Ancak görüldü ki o yeni Cumhurbaşkanı'nın seçilmesinden sonra yapmış olduğu açıklama tekrardan... Hristodulidis dedi ki: "Randevu bekliyorum, şu ana kadar telefonlarıma cevap alamadım." Dolayısıyla da tekrardan bir hüsran var Atina ve Güney Lefkoşa'da. Bu olayı böyle değerlendiriliyor. Hem Yunanistan'daki Atina kaynaklarımız, ki Başbakanlığın içerisinde olan ve Dışişleri Bakanlığı'ndaki kaynaklarımız: "Beklediğimiz bu dönemde olmayacak, ada birleşmeyecek." Yunanistan'da ve Güney Kıbrıs'ta, Güney Lefkoşa'da bu hakim diyebilirim.
"CİDDİ BİR İTTİFAK VE BİR OYUN VAR"
Yunanistan, Güney Kıbrıs, İsrail ve ABD arasında yapılacak olan görüşmeye ilişkin konuşan Tahsin, Türkiye'nin denklemin dışında tutulmaya çalışıldığını belirterek "ciddi bir ittifak ve bir oyun var" dedi. Tahsin, "Burada ciddi bir ittifak ve bir oyun var. Bunu çok iyi analiz ettim. Yunanistan Enerji Bakanı Papasavrou ve Amerika Birleşik Devletleri'nden altı bakan geliyor yarın. Chris... bunların içerisinde Chris Wray da var, şey Enerji Bakanı. İsrail'den keza Eric Walker burada olacak ve Güney Kıbrıs'tan da Papasavrou. Toplantı Atina'da gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.
"İKİ YILDAN BU YANA BURADA BİR OLUŞUM VAR"
Burada bir oluşum var yaklaşık iki yıldan bu yana Yunanistan'da ve Güney Kıbrıs'ta İsrail'in ve Amerika Birleşik Devletleri'nin... "Bu iki ülke +2, +3, üç olalım" dediler. Yani ayak sesleri yavaş yavaş geldi çattı. Ve ne oldu? Dedeağaç açıklarına, Semadirek'le Dedeağaç açıklarına, burada bir sıvılaştırılmış doğal gaz gemisi demirledi ve şu anda bir fabrika var orada.
"YUNANİSTAN DOĞAL GAZDA BİR GÜZERGAH OLACAK"
Ancak iki üç gün önce, ki bu çok önemli, buraya çok önem veriyorum ben, iki üç gün önce, Yunanistan'ın biliyorsunuz enerji şirketi, Yunan menşeli bir şirket, çok uluslu bir şirket. Amerika Birleşik Devletleri'nde liseleri var, bunun içinde İsrail de var. Dolayısıyla da bir teklif getirdi İsrail. Dedi ki bu şirkete: "Benim doğal gazımı, işte Karish, Tanin ve Katlan o bölgelerden çıkan gazı sizinle paylaşmak istiyorum." Ancak bu gazı herkes Türk basını şöyle anladı ve yorumcular, diğer televizyonlardaki bizim haricimizde, çünkü işin gerçeğini bilmiyorlar, konuşuyorlar ama işin gerçeğini bilmiyorlar. Güney Kıbrıs bir güzergâh, geçiş olarak kullanılacak ve Yunanistan da bir güzergâh, geçiş olarak kullanılacak.
Deniz altına, kablo ve kablo bağlantısı vardı. Bunlar bir ön denemeydi. Aslında olay kablo değildi. Aslında olay, İsrail'in o bölgedeki tüm gazını Güney Kıbrıs merkez, yani geçiş noktası orada bir pompalama, tekrardan basınç verme ardından Yunanistan. Yunanistan'ın içerisinden Ege... Ege'ye neden yıllarca Amerikalılar orayı yerleştiler hep bütün adaları? Bütün oralara neden radar sistemini kurdular bütün Ege boyunca? Şimdi her şey açıkça ortaya çıkıyor. Biz bunu hep söyledik, aylardan beri söyledik. Dedeağaç'a bir boru bağlantısı gerçekleştirilecek. Ve İsrail'in pompalayacağı gaz bu boru hattından Dedeağaç'a gelecek. Dedeağaç'tan halihazırda bitmiş olan bir boru hattı var karada. Dedeağaç'tan Bulgaristan'a, Bulgaristan'dan Romanya ve Ukrayna'ya.
TÜRKİYE'Yİ DIŞARDA BIRAKMA PLANI
Yani bunun adına da ne diyorlar? "Rus gazından bağımsız olması gerekir Avrupa Birliği'nin." Burada ortaya şu çıkıyor: Avrupa Birliği'ni Rusya'nın elinden alarak artı Türkiye'yi de dışarıda bırakarak, Türkiye'nin elinden de alarak, Balkanlar'a TANAP üzerinden Azerbaycan gazını pompalama ve o satışını, Türkiye'yi bertaraf ederek ne yapıyorlar? Batı Balkanlar'a kadar bir gazı tedarikliyorlar oraya. Ve ne oldu? İki gün önce, Yunanistan Sırbistan'la bir anlaşma yaptı ve Bulgaristan da Sırbistan'la bir boru hattı anlaşması yaptı. Bakın, bunlar son iki gün içerisinde gerçekleşti.
