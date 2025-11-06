Kıbrıs üzerinden yeni Emperyalist oyun mu kuruluyor? A Haber’de çarpıcı analiz

Doğal gaz hattı üzerinden Kıbrıs'ta yeni bir Emperyal oyun mu hazırlanıyor? soruları gündeme gelirken, İsrail, Yunanistan, GKRY ve ABD arasında yapılan toplantı dikkat çekti. Konuyu Yunanistan'dan bağlanarak anlatan A Haber Muhabiri İhsan Tahsin, KKTC seçimerine de değindi. Tahsin, Türkiye'nin denklemin dışında tutulmaya çalışıldığını belirterek "ciddi bir ittifak ve bir oyun var" diye konuştu.

KKTC SEÇİMLERİ SONRASI SÜREÇ

KKTC'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında Kıbrıs Rumlarının başta iyimser olduğunu belirten Tahsin, "Yeni gelenle işimiz daha kolay" anlayışının hakim olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

Cumhurbaşkanı seçimi... Şimdi Yunanlılar baştan ve Kıbrıs Rumları baştan çok iyimserdi. Bunu burada belirtmekte fayda var. Çünkü bir önceki Cumhurbaşkanı'nı çok sert ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediğini harfiyen yaptığını, uyguladığını, dolayısıyla da Türkiye'nin bir politikası yürüttüğünü ve bu değişimi şöyle gördüler: "Bize daha yakın, daha merkezci, en azından genç bir beyin, dolayısıyla da artık bununla işimiz daha kolay olur biraz." düşüncesi hakimdi Güney Lefkoşa ve Atina'da.