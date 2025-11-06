Önümüzdeki günlerde İsrail, GKRY, Yunanistan ve ABD arasında yapılacak olan toplantı dikkat çekerken, “Kıbrıs üzerinden yeni Emperyalist oyun mu kuruluyor?” sorularını gündeme taşıdı. Başkan Erdoğan’ın "Emperyalist oyunda Kıbrıs da menüye eklenmiş. Buna dair duyumlarımız var" açıklaması sonrası Yunanistan'da bölgenin nabzını tutan A Haber Muhabiri İlhan Tahsin, önemli açıklamalarda bulunarak, "Ciddi bir ittifak ve bir oyun var” dedi.