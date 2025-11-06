İİT’den İsrail’in konut inşa planına kınama: Savaş suçudur

İİT'den yapılan açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı yüzlerce konutun inşası için ihaleler açmasına tepki gösterildi.

İsrail makamlarının işgal edilmiş Filistin topraklarında yasa dışı 356 yeni konutun inşasına onay vermesinin şiddetle kınandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bu adım, uluslararası hukukun yanı sıra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2334 sayılı kararı başta olmak üzere BM'nin ilgili kararları ve Uluslararası Adalet Divanı danışma görüşüne göre bir savaş suçudur."

"Filistin topraklarını gasbeden İsrailli militanların Batı Şeria'da saldırılarını artırdıkları bir dönemde atılan bu adımın gerilimi tırmandıracağı" uyarısında bulunulan açıklamada, uluslararası toplumun İsrail'in bu adımlarına karşı derhal harekete geçmesi çağrısında bulunuldu.

İSRAİL'İN AÇTIĞI YÜZLERCE KONUTLUK İHALELER

İsrailli sivil toplum kuruluşu Barış Şimdi (Peace Now) Hareketi, İsrail İskan Bakanlığı'nın, Ramallah'ın güneydoğusundaki Geva Binyamin (Adem) Yahudi yerleşim biriminde yeni bir yerleşim bölgesi inşası için 2 ihale açtığını açıklamıştı.

İlk ihalenin beş yerleşim kompleksine dağılmış 342 konutun, ikinci ihalenin ise yedek askerler için ayrılmış 14 aile konutunun yapımını kapsadığını aktaran Barış Şimdi Hareketi, 2 Kasım'da Ramallah'ın güneyindeki Givon Hahadasha Yahudi yerleşim biriminde bir konut kompleksinin planlanması ve inşası için de ek bir ihalenin yayımlandığını belirtmişti.

Barış Şimdi Hareketinin verilerine göre, Doğu Kudüs dahil, Batı Şeria'da 700 binden fazla Yahudi yerleşimci bulunuyor ve 2025'in başından bu yana bölgede 5 bin 667 konut inşası için ihale açılmış oldu.

Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşim faaliyetlerini uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendiriyor ve bunların iki devletli çözüm olasılığını baltaladığını vurguluyor.

BM, on yıllardır Yahudi yerleşim faaliyetlerinin durdurulması çağrısında bulunsa da bu yönde somut bir ilerleme kaydedilemedi.