Bakan Fidan, Fin Parlamentosu Başkanı Jussi Halla-aho ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslar kapsamında bulunduğu Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de, Fin Parlamentosu (Eduskunta) Başkanı Jussi Halla-aho ile görüştü. Bakan Fidan, ayrıca Finlandiya-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu'nun girişimiyle düzenlenen toplantıya da katılarak konuşma yaptı.
