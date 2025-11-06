06 Kasım 2025, Perşembe
Haberler Dünya Haberleri Bakan Fidan, Fin Parlamentosu Başkanı Jussi Halla-aho ile bir araya geldi

Bakan Fidan, Fin Parlamentosu Başkanı Jussi Halla-aho ile bir araya geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 06.11.2025 05:10
ABONE OL
Bakan Fidan, Fin Parlamentosu Başkanı Jussi Halla-aho ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Finlandiya’da Fin Parlamentosu Başkanı Jussi Halla-aho ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Finlandiya'da Fin Parlamentosu Başkanı Jussi Halla-aho ile bir araya geldi.

FOTOĞRAF: DHAFOTOĞRAF: DHA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslar kapsamında bulunduğu Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de, Fin Parlamentosu (Eduskunta) Başkanı Jussi Halla-aho ile görüştü. Bakan Fidan, ayrıca Finlandiya-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu'nun girişimiyle düzenlenen toplantıya da katılarak konuşma yaptı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Fidan, Fin Parlamentosu Başkanı Jussi Halla-aho ile bir araya geldi Bakan Fidan, Fin Parlamentosu Başkanı Jussi Halla-aho ile bir araya geldi Bakan Fidan, Fin Parlamentosu Başkanı Jussi Halla-aho ile bir araya geldi
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör