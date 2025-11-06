ABD Başkanı Trump'tan Mamdani'ye tehdit: Bana iyi davranmalı
ABD Başkanı Donald Trump, New York belediye başkanlığı seçimlerini kazanan Demokrat aday Zohran Mamdani'ye ilişkin, "Bence bana iyi davranmalı. Ona gelen birçok şeyi onaylamak zorunda olan benim, bu yüzden kötü bir başlangıç yaptı" dedi.
Trump, Fox News'e verdiği röportajda, Mamdani'nin seçimi kazanması sonrası konuşmasına değinerek "Çok öfkeli bir konuşma olduğunu düşündüm. Kesinlikle bana öfkeliydi." diye konuştu.
"Bence bana iyi davranmalı. Ona gelen birçok şeyi onaylamak zorunda olan benim, bu yüzden kötü bir başlangıç yaptı." ifadelerini kullanan Trump, Mamdani'ye "Washington'a saygılı olması" çağrısında bulundu.
Mamdani'nin konuşmasında kendisine hitaben "Herhangi birimize ulaşmak için hepimizi aşmanız gerekecek." sözlerini "oldukça tehlikeli bir açıklama" olarak nitelendiren Trump, şunları söyledi:
"WASHINGTON'A SAYGILI OLMASI GEREKİYOR"
"Washington'a biraz saygılı olması gerekiyor. Çünkü saygılı olmazsa, başarılı olma şansı olmaz ve ben onu başarılı kılmak istiyorum, şehri başarılı kılmak istiyorum. Onu başarılı kılmak istemiyorum, şehri başarılı kılmak istiyorum ve neler olacağını göreceğiz. Yeni belediye başkanının başarılı olmasını isterim çünkü New York'u seviyorum. New York'u gerçekten seviyorum."
"NEW YORK'TA EGEMENLİĞİMİZİN BİR KISMINI KAYBETTİK"
ABD Başkanı Trump, Miami'de gerçekleştirilen "Amerika İş Forumu"na katılarak burada açılış konuşmasında da Mamdani'ye ilişkin konuşma yaptı.
Ağırlıklı olarak kendi yönetiminin 1 yıldaki ekonomik adımlarından övgüyle bahseden Trump, görevdeki bir yılda eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin 4 yılda yaptıklarından daha fazlasını başardıklarını savundu.
Başta New York olmak üzere bazı eyaletlerde yapılan belediye başkanlığı ve eyalet valiliği seçimlerine değinen ABD Başkanı, seçim sonuçlarından Cumhuriyetçiler olarak pek memnun olmadıklarını söyledi.
Trump, Mamdani'nin seçimleri kazanmasına ilişkin, "5 Kasım 2024'te (başkanlık seçimlerinde) Amerikan halkı hükümetimizi geri aldı ve egemenliğimizi yeniden kazandık. Dün gece New York'ta egemenliğimizin bir kısmını kaybettik ancak bununla ilgileneceğiz, endişelenmeyin." yorumunu yaptı.
Seçimlerin "hileli" şekilde yapıldığını savunan Trump, "New York'ta olanları izleyin, korkunç şeyler göreceksiniz. Umarım olmaz ama korkunç şeyler olduğunu göreceksiniz." diye konuştu.
Demokratların New York'ta bir "komünist" adayı seçtiklerini ve eğer Kongre ara seçimlerini kazanırlarsa aynı şeyi Kongre'de de yapacaklarını savunan Trump, Cumhuriyetçi seçmenlere buna izin vermemeleri çağrısında bulundu.
"Kongre'deki Demokratların Amerika'ya ne yapmak istediğini görmek istiyorsanız, dün New York'ta yapılan seçimlerin sonucuna bakın. Daha iyi bir aday çıkarabilirdik." diyen Trump, New York'taki birçok kişinin yakında "komünizmden" kaçarak başka şehirlere göç edeceğini ileri sürdü.
SON 56 YILIN EN YOĞUN KATILIM GÖSTERİLEN SEÇİMİ
Resmi olmayan sonuçlara göre, 34 yaşındaki Uganda doğumlu Mamdani, "ABD'nin en büyük kentinin başına geçen son yüzyıldaki en genç ve ilk Müslüman isim" oldu.
CBS News'un verilerine göre, seçimde 2 milyondan fazla kişi oy kullandı. Bu, "1969'dan bu yana kayda geçen en yüksek katılım oranı" oldu.
