ABD Başkanı Trump’tan Mamdani’ye tehdit: Bana iyi davranmalı

Trump, Fox News'e verdiği röportajda, Mamdani'nin seçimi kazanması sonrası konuşmasına değinerek "Çok öfkeli bir konuşma olduğunu düşündüm. Kesinlikle bana öfkeliydi." diye konuştu.



"Bence bana iyi davranmalı. Ona gelen birçok şeyi onaylamak zorunda olan benim, bu yüzden kötü bir başlangıç yaptı." ifadelerini kullanan Trump, Mamdani'ye "Washington'a saygılı olması" çağrısında bulundu.



Mamdani'nin konuşmasında kendisine hitaben "Herhangi birimize ulaşmak için hepimizi aşmanız gerekecek." sözlerini "oldukça tehlikeli bir açıklama" olarak nitelendiren Trump, şunları söyledi:

"WASHINGTON'A SAYGILI OLMASI GEREKİYOR"



"Washington'a biraz saygılı olması gerekiyor. Çünkü saygılı olmazsa, başarılı olma şansı olmaz ve ben onu başarılı kılmak istiyorum, şehri başarılı kılmak istiyorum. Onu başarılı kılmak istemiyorum, şehri başarılı kılmak istiyorum ve neler olacağını göreceğiz. Yeni belediye başkanının başarılı olmasını isterim çünkü New York'u seviyorum. New York'u gerçekten seviyorum."

"NEW YORK'TA EGEMENLİĞİMİZİN BİR KISMINI KAYBETTİK"

ABD Başkanı Trump, Miami'de gerçekleştirilen "Amerika İş Forumu"na katılarak burada açılış konuşmasında da Mamdani'ye ilişkin konuşma yaptı.

Ağırlıklı olarak kendi yönetiminin 1 yıldaki ekonomik adımlarından övgüyle bahseden Trump, görevdeki bir yılda eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin 4 yılda yaptıklarından daha fazlasını başardıklarını savundu.

Başta New York olmak üzere bazı eyaletlerde yapılan belediye başkanlığı ve eyalet valiliği seçimlerine değinen ABD Başkanı, seçim sonuçlarından Cumhuriyetçiler olarak pek memnun olmadıklarını söyledi.

Trump, Mamdani'nin seçimleri kazanmasına ilişkin, "5 Kasım 2024'te (başkanlık seçimlerinde) Amerikan halkı hükümetimizi geri aldı ve egemenliğimizi yeniden kazandık. Dün gece New York'ta egemenliğimizin bir kısmını kaybettik ancak bununla ilgileneceğiz, endişelenmeyin." yorumunu yaptı.

(Foto: AA)

Seçimlerin "hileli" şekilde yapıldığını savunan Trump, "New York'ta olanları izleyin, korkunç şeyler göreceksiniz. Umarım olmaz ama korkunç şeyler olduğunu göreceksiniz." diye konuştu.

Demokratların New York'ta bir "komünist" adayı seçtiklerini ve eğer Kongre ara seçimlerini kazanırlarsa aynı şeyi Kongre'de de yapacaklarını savunan Trump, Cumhuriyetçi seçmenlere buna izin vermemeleri çağrısında bulundu.