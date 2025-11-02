İstanbul’da Gazze Zirvesi: Dışişleri bakanları Gazze için toplanacak

Gazze Şeridi, AA

İSTANBUL, GAZZE DİPLOMASİSİNİN MERKEZİ OLACAK

Dünyanın gözü yarın İstanbul'da olacak. Türkiye, bu zirveyle birlikte Gazze'de barışın yeniden inşası için diplomatik sürece liderlik etmeyi hedefliyor.

A HABER MUHABİRİ ESRA AKYÜREK DETAYLARI AKTARDI

İşte o açıklamalardan satır başları;

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan konuyla ilgili detayları yapmış olduğu açıklamada paylaşmıştı. Ankara'da Estonya Dışişleri Bakanı ile bir araya gelmiş, ikili görüşmeler sonrası ortak bir basın toplantısı düzenlenmişti. Düzenlenen bu basın toplantısında Hakan Fidan öncelikle Netanyahu tarafından Gazze'deki ateşkesin bahane ile sona erdirilmek istendiğine değinmişti ve bu kapsamda da çalışmaların sürdüğünü ifade etmişti. Eylül ayında Trump'la bu ülkeler bir araya gelmiş, devlet başkanları bir araya gelmiş, yine bu görüşmenin ana konusu da Gazze konusu olmuştu. Konuyla ilgili özellikle Gazze'nin yeniden inşası süreci, insani yardımların girişleri ve ateşkesin devam edebilmesi konuları ele alınmıştı.

İslam ülkesi Dışişleri Bakanlarının da bu kapsamda İstanbul'da bir araya gelmesi bekleniyor. Toplantınınsa yarın (Pazartesi günü) gerçekleştirileceğini biliyoruz. Saatler içinse öğleden sonra saat 16.30 gibi bu toplantının İstanbul'da başlaması öngörülüyor.

KİMLER VAR?

Özellikle Trump'la gerçekleştirilen bu görüşmede Türkiye, Katar, Endonezya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Pakistan ve Mısır katılmıştı. Yine aynı şekilde dışişleri bakanlarının da Gazze konusunu ve ateşkesin devamlılığı konusunu görüşmek üzere İstanbul'da bir araya gelmesi bekleniyor.