İstanbul'da Gazze Zirvesi: Dışişleri bakanları Gazze için toplanacak
İstanbul'da yarın çok sayıda ülkenin dışişleri bakanlarının katılacağı bir Gazze Zirvesi yapılacağı bildirildi. Hangi ülkeler katılacak ve masada neler olacak? Ayrıntıları A Haber Muhabiri Esra Akyürek aktardı.
Gazze'de süren insani krizin sona erdirilmesi ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması amacıyla yarın İstanbul'da önemli bir diplomatik zirve düzenlenecek. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantıda, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanları bir araya gelecek.
GÜNDEM: KALICI ATEŞKES VE İNSANİ YARDIM KORİDORU
Zirvede, Gazze'de aylardır süren çatışmaların durdurulması ve bölgeye kesintisiz insani yardım ulaştırılması için ortak adımlar ele alınacak. Bakanların, özellikle kalıcı ateşkes çağrısı ve insani yardım koridorlarının güçlendirilmesi konularında somut kararlar alması bekleniyor.
TÜRKİYE ÖNCÜLÜĞÜNDE ORTAK DİPLOMATİK ADIM
Diplomatik kaynaklar, toplantının Türkiye'nin arabuluculuk rolünü güçlendireceğini ve bölgesel iş birliği açısından yeni bir dönüm noktası olabileceğini belirtiyor. Ankara'nın, hem bölge ülkeleriyle hem de uluslararası toplumla temaslarını yoğunlaştırarak Gazze'deki insani felakete çözüm arayışını hızlandırdığı ifade ediliyor.
BAKANLAR ORTAK BİLDİRİ HAZIRLAYACAK
Zirve sonunda, toplantıya katılan 7 ülkenin dışişleri bakanlarının ortak bir bildiri yayımlaması planlanıyor. Bu bildiride, Gazze'de derhal ateşkes sağlanması, insani yardımların engelsiz şekilde bölgeye ulaştırılması ve sivil halkın korunması yönünde güçlü bir çağrı yer alacak.
İSTANBUL, GAZZE DİPLOMASİSİNİN MERKEZİ OLACAK
Dünyanın gözü yarın İstanbul'da olacak. Türkiye, bu zirveyle birlikte Gazze'de barışın yeniden inşası için diplomatik sürece liderlik etmeyi hedefliyor.
A HABER MUHABİRİ ESRA AKYÜREK DETAYLARI AKTARDI
İşte o açıklamalardan satır başları;
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan konuyla ilgili detayları yapmış olduğu açıklamada paylaşmıştı. Ankara'da Estonya Dışişleri Bakanı ile bir araya gelmiş, ikili görüşmeler sonrası ortak bir basın toplantısı düzenlenmişti. Düzenlenen bu basın toplantısında Hakan Fidan öncelikle Netanyahu tarafından Gazze'deki ateşkesin bahane ile sona erdirilmek istendiğine değinmişti ve bu kapsamda da çalışmaların sürdüğünü ifade etmişti. Eylül ayında Trump'la bu ülkeler bir araya gelmiş, devlet başkanları bir araya gelmiş, yine bu görüşmenin ana konusu da Gazze konusu olmuştu. Konuyla ilgili özellikle Gazze'nin yeniden inşası süreci, insani yardımların girişleri ve ateşkesin devam edebilmesi konuları ele alınmıştı.
İslam ülkesi Dışişleri Bakanlarının da bu kapsamda İstanbul'da bir araya gelmesi bekleniyor. Toplantınınsa yarın (Pazartesi günü) gerçekleştirileceğini biliyoruz. Saatler içinse öğleden sonra saat 16.30 gibi bu toplantının İstanbul'da başlaması öngörülüyor.
KİMLER VAR?
Özellikle Trump'la gerçekleştirilen bu görüşmede Türkiye, Katar, Endonezya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Pakistan ve Mısır katılmıştı. Yine aynı şekilde dışişleri bakanlarının da Gazze konusunu ve ateşkesin devamlılığı konusunu görüşmek üzere İstanbul'da bir araya gelmesi bekleniyor.
Bakan Fidan konuşmasında şunlara değinmişti: "Barışın önünde hangi engeller var, hangi sorunlar var? Bir sonraki aşamada ne yapılması gerekiyor? Özellikle Batı'daki dostlarla neler konuşacağız? Amerika'da devam eden görüşmelerde ne türden destekler var?" Bunların hepsini pazartesi günü yapacağımız o toplantıda ele alacağız demişti. Bu konuya ilişkin de çalışmaların devam ettiğini ve çok sayıda telefon görüşmesi de yaptığını ifade etmişti. Bakan Fidan, bu meselenin bir saniye bile boş bırakmaya gelmeyeceğine vurgulamıştı. Sahip çıkılması gerektiğini söylemişti. Gazze'de görev gücünün oluşması konusunda da görüşmelerin devam ettiğini ifade etmişti.
Dışişleri bakanları bir araya gelecek, İstanbul'da bir toplantı gerçekleştirecekler ve bu toplantının ana konusu ateşkesin devamlılığı, insani yardımların girişi ve Gazze'nin yeniden inşa süreci olacak.
