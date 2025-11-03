İstanbul’da Gazze Zirvesi! Mehmetçik Gazze’ye gidecek mi? Bakan Fidan’dan açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da 7 ülkenin katılımıyla Gazze'deki ateşkesle ilgili son gelişmeler ve insani durumun ele alındı. Toplantının ardından Bakan Fidan, Türkiye’nin bölgesel arabuluculuk sürecinde aktif rol almaya hazır olduğunu belirterek, “Görev gücü ile ilgili görüşmeler sürüyor. Türkiye barış için elini taşın altına koymaya hazır.” dedi.