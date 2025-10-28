Avustralya’da kurşun madeninde patlama: Ölü ve yaralı var

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, yetkililer, New South Wales eyaletindeki bir madende patlama meydana geldiğini belirtti.



Yetkililer, Cobar bölgesindeki gümüş, çinko ve kurşun çıkarılan madendeki patlamada 2 kişinin öldüğünü, 1 kişinin de yaralandığını ifade etti.



Madendeki tüm faaliyetlerin durdurulduğunu kaydeden yetkililer, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN