28 Ekim 2025, Salı
Haberler Dünya Haberleri Avustralya'da kurşun madeninde patlama: Ölü ve yaralı var

Avustralya'da kurşun madeninde patlama: Ölü ve yaralı var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 28.10.2025 10:26
ABONE OL
Avustralya’da kurşun madeninde patlama: Ölü ve yaralı var

Avustralya'nın New South Wales eyaletinin Cobar bölgesinde gümüş, çinko ve kurşun çıkarılan bir madende meydana gelen patlama sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, yetkililer, New South Wales eyaletindeki bir madende patlama meydana geldiğini belirtti.

Yetkililer, Cobar bölgesindeki gümüş, çinko ve kurşun çıkarılan madendeki patlamada 2 kişinin öldüğünü, 1 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Madendeki tüm faaliyetlerin durdurulduğunu kaydeden yetkililer, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Avustralya’da kurşun madeninde patlama: Ölü ve yaralı var Avustralya’da kurşun madeninde patlama: Ölü ve yaralı var Avustralya’da kurşun madeninde patlama: Ölü ve yaralı var
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör