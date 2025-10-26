Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail hapishanelerinde 49 kadın tutuklu var

Filistin Ulusal Kadınlar Günü münasebetiyle açıklama yapan Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerinde 49 Filistinli kadının tutulduğunu, bunlardan ikisinin 18 yaş altı olduğu ve Gazze'den de bir kadının bulunduğunu belirtti.



Açıklamada, kadın tutukluların işgalci İsrail'in hapishanelerinde ve sorgu merkezlerinde "örgütlü ve sistematik" ihlallere maruz kaldığı belirtilirken bu ihlallerin, Gazze Şeridi'ne saldırıların başlamasından bu yana "benzeri görülmemiş" şekilde arttığına dikkat çekildi.



Kadın tutukluların, "işkence, aç bırakma, kasıtlı tıbbi ihmal, cinsel taciz, çıplak arama ve psikolojik baskılara" maruz kaldığı vurgulandı.



Filistin'de her yıl 26 Ekim Filistin Ulusal Kadınlar Günü olarak kutlanıyor.

